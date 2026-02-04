Inspirat de Trubin Marian Aioani are și „planul B” la Rapid: „Să lucrăm mai mult la finalizarea cu capul”😊 +14 foto
Superliga

Inspirat de Trubin Marian Aioani are și „planul B” la Rapid: „Să lucrăm mai mult la finalizarea cu capul”😊

George Neagu
Publicat: 04.02.2026, ora 10:57
Actualizat: 04.02.2026, ora 10:57
  • Hermannstadt - Rapid 0-3. Înaintea partidei de la Sibiu, Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a oferit o declarație surprinzătoare.
  • Goalkeeper-ul a avut ce învăța și de la Anatoliy Trubin (24 de ani), portarul celor de la Benfica.

În ultima etapă din grupa principală din Liga Campionilor, portarul Trubin a marcat golul care a asigurat calificarea formației Benfica în play-off-ul competiției, împotriva celor de la Real Madrid.

Formația lui Jose Mourinho s-a impus cu scorul de 4-2, iar golul ucraineanului a venit în ultima fază a meciului.

Marian Aioani: „Cred că aş putea să joc număr 6”

Înaintea partidei cu Hermannstadt, Marian Aioani a comentat golul marcat de Anatoliy Trubin.

„Chiar azi (n.r. - marți) vorbeam, trebuie să lucrăm mai mult finalizarea cu capul. Spectaculos, Trubin a avut un timing bun pe minge şi finalizarea foarte bună.

A fost omul potrivit la momentul potrivit”, a declarat Marian Aioani, conform orangesport.ro.

Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab
Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab

Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO Captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO Captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab
Portarul Rapidului a continuat:

Cred că aş putea să joc număr 6, dacă m-aş pregăti sau m-aş fi pregătit acum câţiva ani probabil că aş fi putut juca. Ei (n.r. - Benfica) se bazează mai mult pe alergări, în timp ce la noi jocul este pe forţă explozivă”.

19 meciuri
a jucat Marian Aioani pentru Rapid în acest sezon, în toate competițiile. A încasat 19 goluri

Hermannstadt - Rapid 0-3

În meciul din etapa 25 din Liga 1, Rapid s-a impus cu scorul de 3-0 în fața echipei pregătite de Dorinel Munteanu.

Pentru formația giuleșteană au marcat Ciobotariu ('27), Grameni ('70) și Jambor ('83).

VIDEO. Golul lui Grameni

În urma acestui succes, Rapid a urcat, pentru moment, pe primul loc în Liga 1, cu 48 de puncte. Giuleștenii au cu două puncte mai mult față de ocupanta locului secund, Craiova, dar care are cu un meci mai puțin disputat.

Oltenii se vor duela vineri, 5 februarie, cu Oțelul Galați, de la 18:00. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2U Craiova2446
3Dinamo2445
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Unirea Slobozia2521
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2411

liga 1 rapid afc hermannstadt marian aioani
