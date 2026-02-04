Inspirat de Trubin Marian Aioani are și „planul B” la Rapid: „Să lucrăm mai mult la finalizarea cu capul”😊

Hermannstadt - Rapid 0-3. Înaintea partidei de la Sibiu, Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a oferit o declarație surprinzătoare.

Goalkeeper-ul a avut ce învăța și de la Anatoliy Trubin (24 de ani), portarul celor de la Benfica.

În ultima etapă din grupa principală din Liga Campionilor, portarul Trubin a marcat golul care a asigurat calificarea formației Benfica în play-off-ul competiției, împotriva celor de la Real Madrid.

Formația lui Jose Mourinho s-a impus cu scorul de 4-2, iar golul ucraineanului a venit în ultima fază a meciului.

Marian Aioani: „Cred că aş putea să joc număr 6”

Înaintea partidei cu Hermannstadt, Marian Aioani a comentat golul marcat de Anatoliy Trubin.

„Chiar azi (n.r. - marți) vorbeam, trebuie să lucrăm mai mult finalizarea cu capul. Spectaculos, Trubin a avut un timing bun pe minge şi finalizarea foarte bună.

A fost omul potrivit la momentul potrivit”, a declarat Marian Aioani, conform orangesport.ro.

Portarul Rapidului a continuat:

„ Cred că aş putea să joc număr 6, dacă m-aş pregăti sau m-aş fi pregătit acum câţiva ani probabil că aş fi putut juca. Ei (n.r. - Benfica) se bazează mai mult pe alergări, în timp ce la noi jocul este pe forţă explozivă”.

19 meciuri a jucat Marian Aioani pentru Rapid în acest sezon, în toate competițiile. A încasat 19 goluri

Hermannstadt - Rapid 0-3

În meciul din etapa 25 din Liga 1, Rapid s-a impus cu scorul de 3-0 în fața echipei pregătite de Dorinel Munteanu.

Pentru formația giuleșteană au marcat Ciobotariu ('27), Grameni ('70) și Jambor ('83).

VIDEO. Golul lui Grameni

În urma acestui succes, Rapid a urcat, pentru moment, pe primul loc în Liga 1, cu 48 de puncte. Giuleștenii au cu două puncte mai mult față de ocupanta locului secund, Craiova, dar care are cu un meci mai puțin disputat.

Oltenii se vor duela vineri, 5 februarie, cu Oțelul Galați, de la 18:00. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 U Craiova 24 46 3 Dinamo 24 45 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Unirea Slobozia 25 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport