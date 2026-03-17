Piloții Aston Martin, în pericol? Un expert explică efectele vibrațiilor violente ale motorului Honda asupra corpului uman: „Un mic șoc electric”
Fernando Alonso și Lance Stroll (foto: Imago)
Formula 1

Piloții Aston Martin, în pericol? Un expert explică efectele vibrațiilor violente ale motorului Honda asupra corpului uman: „Un mic șoc electric”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 11:38
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 11:44
  • Piloții echipei Aston Martin, Fernando Alonso (44 de ani) și Lance Stroll (27 de ani), s-au plâns de problemele întâmpinate în startul acestui sezon de Formula 1, din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda.
  • Ricard Huelamo, fizioterapeut spaniol specializat în medicină sportivă, a fost abordat de jurnaliștii de la Marca pentru a detalia despre efectele vibrațiilor violente asupra corpului uman.

Atât Alonso, cât și Stroll au abandonat în Marele Premiu al Chinei.

Ricard Huelamo are o experiență de peste 25 de ani în prevenția și recuperarea leziunilor sportive și a colaborat, de-a lungul timpului, cu nume mari din mai multe sporturi: fotbal, Formula 1, NBA sau MotoGP. A lucrat cu legende precum Zinedine Zidane, Mark Webber, Carlos Sainz, Cristiano Ronaldo, Juan Pablo Montoya.

„Vibrațiile ajung la creier și până jos, la picioare”

Fernando Alonso a fost nevoit să abandoneze Marele Premiu al Chinei, din cauza problemelor întâmpinate: „Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele”, a mărturisit spaniolul.

Lance Stroll, celălalt pilot de la Aston Martin, a descris experința ca fiind ca un „scaun electric” în timpul testelor din Bahrain.

Directorul echipei, Adrian Newey, a spus chiar că se teme pentru sănătatea piloților.

Ce se întâmplă în corpul unui pilot în situațiile de mai sus? Iată ce spune fizioterapeutul:

„Când deschizi mâna pentru a atinge padelele schimbătoarelor de viteze, circuitul se deschide și simți o ușurare, pe moment. Când închizi din nou mâna, există o zdruncinătură sau un șoc, deoarece circuitul se închide din nou. Este ca un mic șoc electric care se acumulează încontinuu.

Este o vibrație de intensitate mare, cu frecvențe haotice , care se transmit, iar punctul de intrare îl reprezintă mâinile.

Pilotul strânge foarte tare volanul, iar oscilația intră prin nervul de tunel carpian de la încheietura mâinii, urcă pe nervul ulnar, de acolo la mușchii biceps și supraspinos și, prin claviculă, ajunge la coloana cervicală.

Când stăm întinși sau sprijiniți pe spate, vibrațiile ajung la coloana vertebrală, de acolo în sus, spre creier prin coloana cervicală și în jos, prin coloana lombară și nervul sciatic până la picioare”.

Este ceva ce se întâmplă uneori în sporturile cu motor. Se numește «efectul de trepidație», o oscilație rapidă și incontrolabilă de foarte înaltă frecvență. Ricard Huelamo

Periculos pentru piloții din Formula 1? „Mai degrabă inconfortabil și neplăcut”

Vibrațiile puternice îi împiedică pe piloți să rămână la volan mai mult de 20 de minute, însă Fernando Alonso a rezistat 45!

Există riscuri pentru integritatea fizică a piloților, pe termen lung? Răspunde specialistul, pentru marca.com:

„Nu este atât dureros, cât enervant. Șoferul devine treptat asimptomatic. Vede că se ține de ceva, dar își pierde orice senzație în lucrul de care se ține, nu știe cum.

Alonso este un pilot perfect antrenat și bine îngrijit (de Edo Bendinelli). Senzația cauzată de vibrațiile motorului este ceva ce începe să dispară în câteva minute de la coborârea din monopost.

În principiu, nu ar trebui să existe efecte secundare grave sau disconfort în corpul său după câteva ore sau zile de recuperare.

Este mai degrabă inconfortabil și neplăcut decât periculos, dar nu trebuie să uităm că în aceste condiții piloții conduc cu peste 300 km/h , iar asta poate fi periculos”, concluzionează specialistul.

formula 1 Fernando Alonso Aston Martin lance stroll vibratii motor honda
Top stiri
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Special
09:12
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă” banii instituției
Citește mai mult
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Liga Campionilor
09:54
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Citește mai mult
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
17.03
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
B365
17.03
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Citește mai mult
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 35 rapid 46 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share