Piloții echipei Aston Martin, Fernando Alonso (44 de ani) și Lance Stroll (27 de ani), s-au plâns de problemele întâmpinate în startul acestui sezon de Formula 1, din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda.

Ricard Huelamo, fizioterapeut spaniol specializat în medicină sportivă, a fost abordat de jurnaliștii de la Marca pentru a detalia despre efectele vibrațiilor violente asupra corpului uman.

Atât Alonso, cât și Stroll au abandonat în Marele Premiu al Chinei.

Ricard Huelamo are o experiență de peste 25 de ani în prevenția și recuperarea leziunilor sportive și a colaborat, de-a lungul timpului, cu nume mari din mai multe sporturi: fotbal, Formula 1, NBA sau MotoGP. A lucrat cu legende precum Zinedine Zidane, Mark Webber, Carlos Sainz, Cristiano Ronaldo, Juan Pablo Montoya.

„Vibrațiile ajung la creier și până jos, la picioare”

Fernando Alonso a fost nevoit să abandoneze Marele Premiu al Chinei, din cauza problemelor întâmpinate: „Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele”, a mărturisit spaniolul.

Lance Stroll, celălalt pilot de la Aston Martin, a descris experința ca fiind ca un „scaun electric” în timpul testelor din Bahrain.

Directorul echipei, Adrian Newey, a spus chiar că se teme pentru sănătatea piloților.

Ce se întâmplă în corpul unui pilot în situațiile de mai sus? Iată ce spune fizioterapeutul:

„Când deschizi mâna pentru a atinge padelele schimbătoarelor de viteze, circuitul se deschide și simți o ușurare, pe moment. Când închizi din nou mâna, există o zdruncinătură sau un șoc, deoarece circuitul se închide din nou. Este ca un mic șoc electric care se acumulează încontinuu.

Este o vibrație de intensitate mare, cu frecvențe haotice , care se transmit, iar punctul de intrare îl reprezintă mâinile.

Pilotul strânge foarte tare volanul, iar oscilația intră prin nervul de tunel carpian de la încheietura mâinii, urcă pe nervul ulnar, de acolo la mușchii biceps și supraspinos și, prin claviculă, ajunge la coloana cervicală.

Când stăm întinși sau sprijiniți pe spate, vibrațiile ajung la coloana vertebrală, de acolo în sus, spre creier prin coloana cervicală și în jos, prin coloana lombară și nervul sciatic până la picioare”.

Este ceva ce se întâmplă uneori în sporturile cu motor. Se numește «efectul de trepidație», o oscilație rapidă și incontrolabilă de foarte înaltă frecvență. Ricard Huelamo

Periculos pentru piloții din Formula 1? „Mai degrabă inconfortabil și neplăcut”

Vibrațiile puternice îi împiedică pe piloți să rămână la volan mai mult de 20 de minute, însă Fernando Alonso a rezistat 45!

Există riscuri pentru integritatea fizică a piloților, pe termen lung? Răspunde specialistul, pentru marca.com:

„Nu este atât dureros, cât enervant. Șoferul devine treptat asimptomatic. Vede că se ține de ceva, dar își pierde orice senzație în lucrul de care se ține, nu știe cum.

Alonso este un pilot perfect antrenat și bine îngrijit (de Edo Bendinelli). Senzația cauzată de vibrațiile motorului este ceva ce începe să dispară în câteva minute de la coborârea din monopost.

În principiu, nu ar trebui să existe efecte secundare grave sau disconfort în corpul său după câteva ore sau zile de recuperare.

Este mai degrabă inconfortabil și neplăcut decât periculos, dar nu trebuie să uităm că în aceste condiții piloții conduc cu peste 300 km/h , iar asta poate fi periculos”, concluzionează specialistul.

