„Vreau trofee cu Dinamo” Cătălin Cîrjan are obiective mari în tricoul „câinilor”: „O să fie anul meu” » Ce spune despre națională 

Unirea Slobozia-Dinamo. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor”, a prefațat partida din etapa #12 din Liga 1.

Meciul va avea loc vineri, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cazul unei victorii, echipa antrenată de Andrei Prepeliță ar putea să o depășească pe Dinamo în clasament.

În acest moment, doar două puncte le despart pe Dinamo și Unirea Slobozia. „Câinii” sunt pe locul 4, cu 20 de puncte, în timp ce ialomițenii sunt pe 6, cu 18 puncte.

Cătălin Cîrjan are obiective mari cu Dinamo: „Îmi doresc să fie anul meu”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Cătălin Cîrjan a declarat că își dorește să obțină multe trofee cu echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Abia după aceea mijlocașul se va gândi la o potențială plecare din „Ștefan cel Mare”.

„ Îmi doresc să fie anul meu, să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo. Știu ce responsabilitate am pentru că sunt căpitanul echipei. Îmi doresc să trag echipa după mine, să arăt din ce în ce mai bine și îmi doresc să câștig un trofeu cu Dinamo anul acesta.

Gândul meu în acest moment este doar la Dinamo. Nu mă gândesc la o plecare. Anul trecut m-am bucurat foarte mult de sezonul pe care l-am avut.

Îmi doresc să câștig ceva cu Dinamo și după poate o să mă gândesc la o plecare. Dar în momentul ăsta îmi doresc să câștig multe titluri cu Dinamo”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Unirea Slobozia-Dinamo . Cătălin Cîrjan: „Au o echipă bună”

Căpitanul lui Dinamo a vorbit și despre partida cu echipa antrenată de Andrei Prepeliță.

„Am făcut o analiză, au o echipă bună. Niciun meci din Liga 1 nu este ușor. La fiecare partidă mergem cu gândul să dăm tot ce avem mai bun.

Nu putem să ne culcăm pe o ureche și să spunem că suntem mai buni. Trebuie să mergem concentrați și să dăm tot ce avem mai bun”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

Mijlocașul a identificat și ce are Dinamo diferit față de alte echipe din prima ligă.

„ Cred că în primul rând suntem un grup foarte unit. Cum am spus și anul trecut și anul acesta, cred că acum suntem mai uniți. Asta este prima noastră calitate. Pe lângă asta avem și jucători buni și cred eu că asta ne face să fim acolo sus”.

Cătălin Cîrjan a mai declarat că își dorește să joace și pentru naționala României.

Am spus de fiecare dată când am fost întrebat că este un vis pentru mine să joc la echipa națională. Acum voi vedea dacă voi fi convocat Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

