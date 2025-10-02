Bucureștiul află: convocări pe banii cluburilor Granzii din Capitală sunt nemulțumiți de o procedură FRF în privința echipei naționale
fotomontaj GOLAZO.ro
Nationala

Bucureștiul află: convocări pe banii cluburilor Granzii din Capitală sunt nemulțumiți de o procedură FRF în privința echipei naționale

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 13:45
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 13:45
  • Naționala de tineret va disputa meciurile din luna octombrie, cu Serbia (amical) și Cipru (oficial) la Arad și Cluj.
  • Federația a informat cluburile că jucătorii trebuie să se prezinte direct la Arad, fiind o premieră ca reunirea să nu aibă loc în Capitală.
  • Cluburile din București sunt astfel puse pentru prima dată în postura de a suporta ele costurile de deplasare ale jucătorilor.

Următoarea acțiune a echipei naționale de tineret va fi una atipică. Nu se va produce lângă București, la baza FRF de la Mogoșoaia, ci la Arad.

Motivul este că acolo va disputa România U21 următorul meci, care va avea caracter amical, adversar urmând să-i fie Serbia, pe 10 octombrie, vinerea viitoare, de la ora 19:00.

Dan Șucu vrea o schimbare  Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă
Citește și
Dan Șucu vrea o schimbare Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă
Citește mai mult
Dan Șucu vrea o schimbare  Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă

Granzii din Capitală sunt nemulțumiți de schimbarea impusă de FRF

Chiar dacă selecționerul Costin Curelea nu a anunțat în mod oficial lista cu jucătorii convocați, FRF a informat deja fiecare club în parte, de unde vor fi selecționați jucătorii, că aceștia trebuie să se prezinte direct la Arad.

Nu se va produce reunirea la Mogoșoaia, de unde să se plece în grup organizat, ca într-o deplasare.

În plus, costurile de deplasare până la Arad vor trebui suportate fie de cluburi, fie de jucători, lucru care a creat nemulțumire, mai ales în privința celor din București.

Unul dintre acestea chiar a și intenționat să trimită către FRF o adresă oficială în care să solicite explicații.

Jucătorii susceptibili de a fi convocați la U21, de la echipele din București

  • Musi (Dinamo)
  • Cristi Mihai (Dinamo)
  • Vulturar (Rapid)
  • R. Pop (Rapid)
  • Toma (FCSB)

Aceasta este practica pe care o are însă FRF în privința naționalei de tineret, însă cum până acum, la U21, reunirile se produceau în Capitală, echipele din București nu aveau niciun fel de costuri.

„E o procedură generală că FRF nu acoperă cheltuielile de deplasare la nivel național. FRF nu a achitat niciodată transportul pentru jucătorii care vin din campionatul intern, ci doar pentru stranieri” susțin cei din FRF.

Unul dintre conducătorii unui club din provincie, care a avut mai mereu jucători la naționala de tineret, s-a arătat amuzat de faptul că echipele din București sunt surprinse:

„Acum fac și ele cunoștință cu așa ceva? Păi, pentru cluburile din provincie aceasta a fost practica întotdeauna, dar pentru FCSB, Dinamo și Rapid era cel mai comod, urcau jucătorul într-o mașină sau taxi și în 10-15 minute era la Mogoșoaia.

Acum, când reunirea e la Arad, sunt și ele în postura noastră, a celor din provincie”.

92 de euro
e costul unui bilet de avion pe ruta București - Timișoara, de unde distanța până la Arad se parcurge cu mașina în cel mult 50 de minute

Pentru acțiunea din octombrie a naționalei mici, care prevede în afara meciului amical cu Serbia și pe cel cu Cipru, din preliminariile CE, care va avea loc la Cluj, Costin Curelea a pus pe lista inițială 5 stranieri: Răfăilă (Betis Sevilla), Strata (Guimaraes), Duțu (AC Milan), Antonio David (Inter Milano) și Burnete (Juve Stabia).

Meciurile din luna octombrie ale naționalei U21

  • Vineri, 10 octombrie: România - Serbia, la Arad, ora 19:00
  • Marți, 14 octombrie: România - Cipru, la Cluj, ora 19:00

Citește și

Dividende de 23,6 milioane de $ David Beckham, maestru al afacerilor: a câștigat din dividende mai mult decât valora transferul său la Real Madrid
Special
12:55
Dividende de 23,6 milioane de $ David Beckham, maestru al afacerilor: a câștigat din dividende mai mult decât valora transferul său la Real Madrid
Citește mai mult
Dividende de 23,6 milioane de $ David Beckham, maestru al afacerilor: a câștigat din dividende mai mult decât valora transferul său la Real Madrid
În Grecia și la Dubai sub control judiciar Fost fotbalist la Steaua anchetat pentru corupție și-a luat concediu. Așteptat în Emirate de un membru din staff-ul lui Olăroiu
Diverse
12:45
În Grecia și la Dubai sub control judiciar Fost fotbalist la Steaua anchetat pentru corupție și-a luat concediu. Așteptat în Emirate de un membru din staff-ul lui Olăroiu
Citește mai mult
În Grecia și la Dubai sub control judiciar Fost fotbalist la Steaua anchetat pentru corupție și-a luat concediu. Așteptat în Emirate de un membru din staff-ul lui Olăroiu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
dinamo bucuresti Echipa Nationala FRF rapid fcsb romania u21
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share