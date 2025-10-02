Bucureștiul află: convocări pe banii cluburilor Granzii din Capitală sunt nemulțumiți de o procedură FRF în privința echipei naționale

Naționala de tineret va disputa meciurile din luna octombrie, cu Serbia (amical) și Cipru (oficial) la Arad și Cluj.

Federația a informat cluburile că jucătorii trebuie să se prezinte direct la Arad, fiind o premieră ca reunirea să nu aibă loc în Capitală.

Cluburile din București sunt astfel puse pentru prima dată în postura de a suporta ele costurile de deplasare ale jucătorilor.

Următoarea acțiune a echipei naționale de tineret va fi una atipică. Nu se va produce lângă București, la baza FRF de la Mogoșoaia, ci la Arad.

Motivul este că acolo va disputa România U21 următorul meci, care va avea caracter amical, adversar urmând să-i fie Serbia, pe 10 octombrie, vinerea viitoare, de la ora 19:00.

Granzii din Capitală sunt nemulțumiți de schimbarea impusă de FRF

Chiar dacă selecționerul Costin Curelea nu a anunțat în mod oficial lista cu jucătorii convocați, FRF a informat deja fiecare club în parte, de unde vor fi selecționați jucătorii, că aceștia trebuie să se prezinte direct la Arad.

Nu se va produce reunirea la Mogoșoaia, de unde să se plece în grup organizat, ca într-o deplasare.

În plus, costurile de deplasare până la Arad vor trebui suportate fie de cluburi, fie de jucători, lucru care a creat nemulțumire, mai ales în privința celor din București.

Unul dintre acestea chiar a și intenționat să trimită către FRF o adresă oficială în care să solicite explicații.

Jucătorii susceptibili de a fi convocați la U21, de la echipele din București

Musi (Dinamo)

Cristi Mihai (Dinamo)

Vulturar (Rapid)

R. Pop (Rapid)

Toma (FCSB)

Aceasta este practica pe care o are însă FRF în privința naționalei de tineret, însă cum până acum, la U21, reunirile se produceau în Capitală, echipele din București nu aveau niciun fel de costuri.

„E o procedură generală că FRF nu acoperă cheltuielile de deplasare la nivel național. FRF nu a achitat niciodată transportul pentru jucătorii care vin din campionatul intern, ci doar pentru stranieri” susțin cei din FRF.

Unul dintre conducătorii unui club din provincie, care a avut mai mereu jucători la naționala de tineret, s-a arătat amuzat de faptul că echipele din București sunt surprinse:

„Acum fac și ele cunoștință cu așa ceva? Păi, pentru cluburile din provincie aceasta a fost practica întotdeauna, dar pentru FCSB, Dinamo și Rapid era cel mai comod, urcau jucătorul într-o mașină sau taxi și în 10-15 minute era la Mogoșoaia.

Acum, când reunirea e la Arad, sunt și ele în postura noastră, a celor din provincie”.

92 de euro e costul unui bilet de avion pe ruta București - Timișoara, de unde distanța până la Arad se parcurge cu mașina în cel mult 50 de minute

Pentru acțiunea din octombrie a naționalei mici, care prevede în afara meciului amical cu Serbia și pe cel cu Cipru, din preliminariile CE, care va avea loc la Cluj, Costin Curelea a pus pe lista inițială 5 stranieri: Răfăilă (Betis Sevilla), Strata (Guimaraes), Duțu (AC Milan), Antonio David (Inter Milano) și Burnete (Juve Stabia).

Meciurile din luna octombrie ale naționalei U21

Vineri, 10 octombrie: România - Serbia, la Arad, ora 19:00

Marți, 14 octombrie: România - Cipru, la Cluj, ora 19:00

