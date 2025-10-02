- Istvan Kovacs, 41 de ani, a avut un meci greu în Liga Campionilor, Villarreal - Juventus (2-2).
- Trei episoade analizate și de VAR-ul Cătălin Popa. Mai ales unul dintre ele a atras atenția.
- O fază de la alt joc de Champions arată de ce a decis arbitrul astfel.
Al doilea meci al lui Istvan Kovacs în faza principală a Ligii Campionilor 2025-2026, al patrulea, incluzându-le și pe cele din tururile preliminare.
Încă un egal, Villarreal - Juventus (2-2), după Olympiacos - Pafos (0-0). Și alt joc de Champions dificil.
Kovacs, avantaj bun la golul lui Mikautadze
Arbitrul în vârstă de 41 de ani a avut trei faze complicate marți seară, pe „Estadio de la Ceramica”.
Minutul 18. La acțiunea de 1-0, Cambiaso e în duel cu Mikautadze, italianul îl împinge întâi pe georgian, care îl împiedică în cădere pe adversar.
Amândoi au ajuns la pământ, ambii s-au ridicat și au continuat jocul. Mikautadze a înscris după pasa lui Pepe.
Kovacs a lăsat foarte bine avantaj, nesancționând confruntarea Cambiaso-Mikautadze.
Cătălin Popa, VAR la această întâlnire, a analizat și a ajuns la concluzia că s-a procedat corect.
Kovacs nu a dat fault în atac la Gatti. A lăsat gol la foarfecă. Craioveanu l-a criticat
În minutul 49, Juventus a egalat (1-1). Aflat în atac, stoperul peninsular Gatti a marcat spectaculos, din foarfecă, de lângă Rafa Marin.
Kovacs era foarte aproape, privind direct la finalizarea italianului. A hotărât să nu fluiere fault în atac, a dat gol.
Motivul alegerii sale: Marin a sărit lângă el, mai mult să-l incomodeze pe Gatti decât să încerce să-i ia mingea.
VAR a verificat și atunci dacă a fost sau nu ceva incorect la duelul Gatti-Marin. Nu a schimbat decizia „centralului”.
Kovacs a avut o problemă la primul gol al lui Juventus, cred că e fault în atac la foarfeca lui Gatti. E fault, ridică piciorul la doi metri. Îi dă în cap, îl lovește, îl șterge. În afară de greșeala asta, foarte bine Kovacs. Nu are cineva ce să-i reproșeze Gică Craioveanu, la Digi Sport
Faza care arată de ce Kovacs nu l-a pedepsit pe Gatti
De ce a decis Kovacs să nu sancționeze execuția lui Gatti? Pentru că fundașul central al lui Juventus nu și-a atins adversarul.
Ca o comparație, tot marți, în Ligă, o fază asemănătoare, dar penalizată de arbitru.
Spre sfârșitul partidei AS Monaco - Manchester City (2-2), în minutul 85, Nico Gonzalez (City) a încercat să intervină cu piciorul la înălțime în propriul careu.
A deviat balonul cu vârful ghetei cu o fracțiune de secundă înaintea lui Dier, dar l-a lovit imediat cu tibia în față pe rival. O lovitură în plină figură.
Și, după ce a revăzut momentul, „centralul” spaniol Jesus Gil Manzano a dictat penalty pentru Monaco.
Adzic avea mâna lipită de corp. Nu a fost penalty
În minutul 86, Kovacs a avut un ultim episod greu la Villarreal - Juventus.
După o aruncare lungă de la margine a galbenilor, Adzic a atins mingea cu mâna dreaptă.
Doar că muntenegreanul bianconero, temându-se de un posibil penalty, și-a lipit mâna de corp. Balonul i-a căzut pe mână, nu a deplasat el brațul pentru a opri acțiunea.
VAR a cercetat din nou. Nu a ajuns la altă concluzie față de arbitru. Nu a fost penalty.
Marcelino: „Arbitrul a fluierat ce a crezut oportun”. Tudor: „Corect”
Cum au comentat antrenorii celor două echipe prestația lui Kovacs?
Marcelino, tehnicianul lui Villarreal, a spus pentru Marca: „Arbitrul a fluierat ce a crezut oportun. Dacă el și VAR au decis astfel, se respectă!”.
Tudor (Juventus) a avut un singur cuvânt pentru „central”: „Corect”.
Nu știu dacă golul lui Gatti din foarfecă e joc periculos, așa a interpretat arbitrul, la fel ca la cotul lui Cardona (n.r. jucătorul lui Villarreal), în final. S-a terminat 2-2 și așa rămâne Dani Parejo, căpitan Villarreal