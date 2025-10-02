Istvan Kovacs, 41 de ani, a avut un meci greu în Liga Campionilor, Villarreal - Juventus (2-2).

Trei episoade analizate și de VAR-ul Cătălin Popa. Mai ales unul dintre ele a atras atenția.

O fază de la alt joc de Champions arată de ce a decis arbitrul astfel.

Al doilea meci al lui Istvan Kovacs în faza principală a Ligii Campionilor 2025-2026, al patrulea, incluzându-le și pe cele din tururile preliminare.

Încă un egal, Villarreal - Juventus (2-2), după Olympiacos - Pafos (0-0). Și alt joc de Champions dificil.

32 de partide a condus Istvan Kovacs în Ligă începând din grupe sau faza principală (are 40 în total, cu tot cu preliminariile Champions)

Kovacs, avantaj bun la golul lui Mikautadze

Arbitrul în vârstă de 41 de ani a avut trei faze complicate marți seară, pe „Estadio de la Ceramica”.

Kovacs a dat 4 galbene marți. Ultimul lui Conceicao (Juventus), în prelungiri Foto: Imago

Minutul 18. La acțiunea de 1-0, Cambiaso e în duel cu Mikautadze, italianul îl împinge întâi pe georgian, care îl împiedică în cădere pe adversar.

Amândoi au ajuns la pământ, ambii s-au ridicat și au continuat jocul. Mikautadze a înscris după pasa lui Pepe.

Cambiaso (stânga) l-a împins pe Mikautadze Foto: Captură TV

Kovacs a lăsat foarte bine avantaj, nesancționând confruntarea Cambiaso-Mikautadze.

Cătălin Popa, VAR la această întâlnire, a analizat și a ajuns la concluzia că s-a procedat corect.

4 cartonașe galbene a dat Kovacs la Villarreal - Juventus (1 pentru gazde, 3 pentru oaspeți)

Kovacs nu a dat fault în atac la Gatti. A lăsat gol la foarfecă. Craioveanu l-a criticat

În minutul 49, Juventus a egalat (1-1). Aflat în atac, stoperul peninsular Gatti a marcat spectaculos, din foarfecă, de lângă Rafa Marin.

Kovacs era foarte aproape, privind direct la finalizarea italianului. A hotărât să nu fluiere fault în atac, a dat gol.

Kovacs a observat atent finalizarea lui Gatti Foto: Captură TV

Motivul alegerii sale: Marin a sărit lângă el, mai mult să-l incomodeze pe Gatti decât să încerce să-i ia mingea.

VAR a verificat și atunci dacă a fost sau nu ceva incorect la duelul Gatti-Marin. Nu a schimbat decizia „centralului”.

Kovacs a avut o problemă la primul gol al lui Juventus, cred că e fault în atac la foarfeca lui Gatti. E fault, ridică piciorul la doi metri. Îi dă în cap, îl lovește, îl șterge. În afară de greșeala asta, foarte bine Kovacs. Nu are cineva ce să-i reproșeze Gică Craioveanu, la Digi Sport

Faza care arată de ce Kovacs nu l-a pedepsit pe Gatti

De ce a decis Kovacs să nu sancționeze execuția lui Gatti? Pentru că fundașul central al lui Juventus nu și-a atins adversarul.

Ca o comparație, tot marți, în Ligă, o fază asemănătoare, dar penalizată de arbitru.

Spre sfârșitul partidei AS Monaco - Manchester City (2-2), în minutul 85, Nico Gonzalez (City) a încercat să intervină cu piciorul la înălțime în propriul careu.

Nico Gonzalez l-a izbit cu piciorul în față pe Dier, după ce a atins mingea Foto: Captură TV

A deviat balonul cu vârful ghetei cu o fracțiune de secundă înaintea lui Dier, dar l-a lovit imediat cu tibia în față pe rival. O lovitură în plină figură.

Și, după ce a revăzut momentul, „centralul” spaniol Jesus Gil Manzano a dictat penalty pentru Monaco.

Adzic avea mâna lipită de corp. Nu a fost penalty

În minutul 86, Kovacs a avut un ultim episod greu la Villarreal - Juventus.

După o aruncare lungă de la margine a galbenilor, Adzic a atins mingea cu mâna dreaptă.

Mingea i-a căzut pe mână lui Adzic Foto: Captură TV

Doar că muntenegreanul bianconero, temându-se de un posibil penalty, și-a lipit mâna de corp. Balonul i-a căzut pe mână, nu a deplasat el brațul pentru a opri acțiunea.

VAR a cercetat din nou. Nu a ajuns la altă concluzie față de arbitru. Nu a fost penalty.

Marcelino: „Arbitrul a fluierat ce a crezut oportun”. Tudor: „Corect”

Cum au comentat antrenorii celor două echipe prestația lui Kovacs?

Marcelino, tehnicianul lui Villarreal, a spus pentru Marca: „Arbitrul a fluierat ce a crezut oportun. Dacă el și VAR au decis astfel, se respectă!”.

Marcelino, antrenorul lui Villarreal Foto: Imago

Tudor (Juventus) a avut un singur cuvânt pentru „central”: „Corect”.

Nu știu dacă golul lui Gatti din foarfecă e joc periculos, așa a interpretat arbitrul, la fel ca la cotul lui Cardona (n.r. jucătorul lui Villarreal), în final. S-a terminat 2-2 și așa rămâne Dani Parejo, căpitan Villarreal

