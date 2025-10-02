Vești bune pentru Dinamo Zeljko Kopic anunță o revenire importantă pentru meciul cu Unirea Slobozia: „Ne vom baza pe el”
Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Vești bune pentru Dinamo Zeljko Kopic anunță o revenire importantă pentru meciul cu Unirea Slobozia: „Ne vom baza pe el”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 14:04
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 14:22
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat revenirea în lot a lui Cristian Mihai (21 de ani) la meciul cu Unirea Slobozia.
  • Unirea Slobozia - Dinamo va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, vineri, de la ora 20:30.

Cristian Mihai, jucător transferat în această vară de Dinamo, de la UTA Arad, este apt și ar putea reveni pe gazon la meciul cu Unirea Slobozia.

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA. Zeljko Kopic: „S-a antrenat intens toată săptămâna. Ne vom baza pe el”

„Cristi Mihai s-a antrenat intens cu echipa toată această săptămână. Și ne bazăm pe el. Mâine va face parte din lot”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Antrenorul croat nu s-a putut baza pe Mihai în ultimele 3 etape.

Internaționalul român de tineret a suferit o accidentare stupidă la acțiunea „tricolorilor” de la începutul lunii septembrie.

Potrivit lui Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, mijlocașul s-a „rupt” în timpul unui masaj și i-a fost rușine să-i spună maseurului când să se oprească.

„Mihai a fost accidentat la naţionala mică, la masaj. Asta e, învăţăm din asta să fim mai atenţi, de fapt el învaţă din asta, adică să interacţioneze mai atent cu staff-ul. Masajul a fost un pic prea dur.

El e un tip cu mult bun simţ şi i-a fost ruşine să spună că simte ceva şi asta este. A fost un masaj prea dur, iar la antrenamentul de după a simţit o contractură spre ruptură. Avea de gradul II când a făcut RMN-ul” a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Zeljko Kopic: „Va fi un meci dificil împotriva unui adversar foarte bun”

Unirea Slobozia este una din revelațiile acestui sezon. Echipa antrenată de Andrei Prepeliță ocupă locul 6, cu 18 puncte, la două în spatele lui Dinamo, motiv pentru care Zeljko Kopic este precaut înaintea partidei de la Clinceni.

„Acest sezon este plin de surprize, să zicem, dar când vedem felul în care joacă, observăm că au o mare stabilitate în performanțele lor.

Domnul Prepeliță face o treabă foarte bună, dar, în final, ei merită acest număr de puncte. Iar pentru noi, mâine va fi un meci dificil împotriva unui adversar foarte bun”, a adăugat Kopic.

Tehnicianul lui Dinamo a fost întrebat și despre noua achiziție a ialomițenilor, Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al celor de la Rapid.

A jucat pentru Rapid, corect? Da, îl cunosc, extremă. E un jucător de calitate, bine.

Nu știu în ce formă se află acum, ce a făcut recent. Dar cu siguranță e un jucător de calitate”.

Zeljko Kopic, despre regula U21: „Susțin acest lucru 100%”

După ce FCSB, CFR Cluj și Rapid au contestat vehement regula U21, Dinamo prin vocea lui Andrei Nicolescu a declarat că se opune eliminării acestuia, lucru susținut și de Kopic.

„Regula U21 este foarte importantă pentru fotbalul românesc și susțin acest lucru 100%.

Este important să dezvoltăm tinerii jucători român. Pentru că meseria mea aici, la Dinamo, dar cred că a tuturor antrenorilor de aici, nu este doar să facem ceva pentru moment, ci să construim ceva pentru viitorul cluburilor și al fotbalului românesc în general”, a concluzionat Kopic.

Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

