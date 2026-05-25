„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”

FCSB - FC BOTOȘANI 4-3. Florin Tănase (31 de ani), a vorbit despre calificarea în finala pentru un loc în preliminariile Conference League.

„Roș-albaștrii” o vor întâlni pe rivala Dinamo în meciul decisiv, vineri, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Florin Tănase a marcat golul de 3-1 în favoarea echipei sale în minutul 69, din penalty.

FCSB - FC BOTOȘANI. Florin Tănase: „Suntem favoriți cu Dinamo”

„Rămânem cu calificarea. Am avut și câteva ocazii mari, dar importantă e calificarea. Trebuie să ne refacem bine, avem câteva zile să ne pregătim pentru derby și e clar că trebuie să arătăm altfel la meciul cu Dinamo, pentru că dacă vom arăta la fel și vom lăsa spații, nu cred că vom avea șanse.

Da, jocul scârțâie, asta s-a simțit. Botoșani e o echipă care construiește bine, joacă ofensiv, au jucători de calitate, dar noi sperăm să arătăm altfel cu Dinamo.

E destul timp până vineri să ne refacem și să fim în cea mai bună formă. Am luat două goluri din nimic, se întâmplă, dar e păcat că ne-am făcut seara mai grea. Totuși, până la urmă, suntem fericiți.

Mai avem un meci și putem să ne calificăm într-o cupă europeană”, a declarat Florin Tănase, la Prima Sport.

Întrebat despre meciul cu Dinamo, Florin Tănase a declarat că FCSB este favorită:

„Cum să pornim ca outsideri la un derby cu Dinamo?! Noi i-am bătut pe ei de atâtea ori în ultimii ani. Pornim ca favoriți”.

VIDEO. Golul marcat de Joao Paulo în FCSB - FC Botoșani, scor 4-3

