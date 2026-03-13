Ce înseamnă cashback la pariuri online și cum funcționează?

Din dorința de a fideliza și recompensa jucătorii pentru activitatea lor, unele agenții de pariuri online oferă un sistem de recompense bazat pe cashback.

Astfel, un procent din sumele mizate se întoarce către jucători, fără nicio condiție suplimentară.

Întreg procesul este automatizat, în așa fel încât jucătorii să se poată bucura cât mai repede de sumele rezultate din cashback.

În funcție de agenția de pariuri online, sistemul de cashback poate avea versiuni diferite. Printre cele mai întâlnite sunt următoarele:

jucătorii primesc puncte pentru fiecare sumă mizată, iar când acumulează un număr specific încasează cashback

cashback pentru jucătorii înscriși în programele VIP

jucătorii primesc cashback automat pentru fiecare pariu pierdut

jucătorii încasează cashback pentru toate sumele mizate

MrBit (Licență ONJN L1213854W001295) este una dintre agențiile de pariuri online care au unul dintre cele mai bune sisteme de recompensă. Acestea sunt destinate și jucătorilor obișnuiți, nu doar celor din categoria VIP, care au un program dedicat.

Cum funcționează sistemul cashback la pariuri online, mai exact?

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează cashback la pariuri online, îți vom da un exemplu concret. Un caz întâlnit este cel în care primești puncte pentru sumele mizate. Se ia în calcul doar pariurile din soldul real, așa că, dacă mizezi din bonusuri sau freebet-uri, este posibil ca acestea să nu fie cuantificate.

Pentru fiecare sumă mizată, conform condițiilor operatorului de pariuri online, vei primi câte 1 punct.

În momentul în care atingi pragul minim pentru a fi disponibil pentru cashback, vei începe să primești recompense, conform nivelului tău.

Pentru jucătorii obișnuiți, cashback-ul poate fi între 2% și 12%.

La sfârșitul săptămânii, nivelul pe care l-ai atins va defini procentul de cashback pe care îl vei primi. Banii sunt direcționați în contul tău în prima zi a săptămânii următoare.

Cashback pentru jucătorii cu statut VIP

Jucătorii care au un statut VIP beneficiază de recompense suplimentare. Operatorii de pariuri online țin să recompenseze cei mai activi jucători, motiv pentru care au cluburi VIP pe mai multe niveluri. Iar partea cea mai atractivă este că recompensele suplimentare vin să le completeze pe cele deja obișnuite, prezentate mai sus.

Spre exemplu, cei care ating primul nivel al clubului VIP pot obține până la 10% cashback adițional, pe lângă cel din sistemul de niveluri. Iar pentru cei care ajung la ultimul nivel, cashback-ul este și mai mare. La acest lucru se adaugă și alte beneficii, cum ar fi rulaj scăzut sau foarte scăzut la bonusuri, manager personal VIP și alte recompense individuale.

În calcul se iau în considerare și sumele mizate la pariuri sportive live, în așa fel încât un număr cât mai mare de jucători să poată beneficia de cashback. Acest lucru este valabil și pentru jucătorii fără statut VIP, care obțin puncte prin pariurile efectuate și, ulterior, cashback dacă ating nivelul minim pentru a fi eligibili.

Jucătorii apreciază sistemul de cashback deoarece este o recompensă suplimentară. Fără să facă nimic în plus față de activitatea obișnuită, aceștia primesc o parte din pariurile efectuate înapoi. La unele agenții de pariuri se primesc doar sumele din pariurile pierdute, dar pentru utilizatori cel mai avantajos sistem este cel în care primesc puncte pentru sumele mizate. Astfel, indiferent că sunt pe plus sau pe minus, vor încasa cashback.

În același timp, sistemul de beneficii pe niveluri are și un rol de gamificare. Pe lângă experiența clasică de pariuri sportive, ei pot considera că sunt și într-o misiune, prin care încearcă să deblocheze cât mai multe beneficii. Acest lucru trebuie făcut, însă, cu responsabilitate. Pariurile sportive sunt doar o activitate recreațională, iar jucătorii nu trebuie să mizeze niciodată mai mult decât își pot permite să piardă. Jocul responsabil trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.