„La stadion, cu unghiile vopsite!” Celta Vigo lansează un apel către fani, în semn de susținere pentru jucătorul care a fost ținta insultelor homofobe

Celta Vigo e alături de jucătorul ei, Borja Iglesias (32 de ani), după ce acesta a denunțat insultele homofobe primite la plecarea de pe stadionul „Sanchez Pizjuan”, după victoria în fața celor de la Sevilla, scor 1-0.

Marți, Borja Iglesias a distribuit un videoclip pe contul său de pe rețeaua X, în care se auzeau strigăte la adresa sa: „Sper să mori, poponar nenorocit!”.

Totul în timp ce fotbalistul încerca să ajungă la un prieten de-ai săi pentru a-i da tricoul de joc.

Celta Vigo îl susține pe Borja Iglesias

Agenția media Zona Mixta a fost martoră la insulte și a urcat videoclipul pe X. Fotbalistul l-a distribuit și a adăugat ironic: „Ce ciudat, așa ceva nu se întâmplă niciodată în fotbal”.

💥🤬 Graves insultos homófobos a Borja Iglesias tras el Sevilla - Celta.



🗯️ “A ver si te mueres. Maric*n de mierda”



👕 El jugador había ido a darle una camiseta a un amigo que le esperaba fuera del estadio.#ZonaMixta pic.twitter.com/zq9jnN5Zdx — Zona Mixta (@ZonaMixta__) January 12, 2026

Joi, Celta Vigo a lansat un apel pe rețelele sale de socializare către fanii săi să vină cu unghiile vopsite la meciul împotriva lui Rayo Vallecano, care va avea loc duminică pe „Balaidos”.

Gestul e unul prin care clubul, la care joacă și Ionuț Radu, arată că e alături de Borja Iglesias, scrie marca.com.

Borja Iglesias și-a demonstrat în repetate rânduri angajamentul față de lupta împotriva homofobiei, rasismului și sexismului.

Și când era jucător la Betis, Borja a fost victima unor abuzuri online după ce a apărut la un antrenament cu unghiile vopsite în negru.

Acum, Celta Vigo își încurajează fanii să vină pe stadion cu unghii vopsite, preluând o propunere din partea grupului de suporteri Celta, Carcamäns Celestes.

„Fani Celta Vigo, duminica aceasta… pe stadion cu unghiile vopsite!”, a scris Celta Vigo pe contul său de pe rețeaua X.

Contade con nós, @CarcamansCeles 💅



Celtista, este domingo... ao estadio coas unllas pintadas! pic.twitter.com/w8B9NKkCrk — Celta (@RCCelta) January 15, 2026

