„N-au ajuns la poartă!”  Cesc Fabregas, „săgeți” către Chivu: „Când i s-a mai întâmplat așa ceva Interului?”

Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul lui Como, a vorbit despre semifinala Cupei Italiei, încheiată 0-0 cu Inter, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani).

Tehnicianul spaniol a subliniat din nou superioritatea echipei sale în duelul cu Inter și a trimis „săgeți” către formația lui Chivu înaintea returului, care va avea loc pe 21 aprilie.

Cesc Fabregas, încrezător înainte de returul cu Inter din Cupa Italiei: „Am avut 3 ocazii uriașe, iar ei nu au ajuns la poartă”

„Ocazie pierdută? Nu, sincer nu. Am pregătit meciul într-un anumit fel, poți să o faci mai bine sau mai prost, după meci suntem cu toții «fenomenali» la vorbit.

Am jucat mult împotriva lui Inter, știm ce echipă este, știm că te așteaptă acolo sus, la presing. Am jucat cu Inter o semifinală de Cupă după 40 de ani, am avut 3 ocazii uriașe de gol, iar ei nici măcar nu au ajuns la poartă ”, a spus Fabregas la conferința premergătoare partidei cu Cagliari, conform tuttomercatoweb.com.

Acesta a insistat pe faptul că Inter a produs foarte puțin din punct de vedere ofensiv.

Mi-ar plăcea să știu de câte ori, în ultimii ani, Inter a avut 0,07 xG. Dar dacă am fi mers cu capul înainte în ultimele minute și ei ar fi făcut 0-1, eu n-aș mai fi dormit. Cesc Fabregas

În meciul cu Como, echipa lui Chivu nu a trimis niciun șut pe poartă, din totalul de trei încercări.

„Dacă sunteți obișnuiți să vedeți mereu o echipă care face asta cu Inter, bine pentru voi. Nu e vorba de atitudine sau tactică, ci mai degrabă de calitate în ultima treime. Anul acesta am marcat mai multe goluri decât în trecut.

Oricum, a fost un meci mare al echipei, azi dacă joci chiar și cu cea mai slabă echipă din lume, îți trage de două ori la poartă.

Noi am controlat-o foarte bine pe Inter, sunt mulțumit de prestație, dar dacă există oameni foarte exigenți care văd lucrurile altfel... Eu sunt deschis la toate. Dar cred că am fi meritat să câștigăm 1–0”, a mai spus antrenorul spaniol de la Como.

Mergem la Milano peste 7 săptămâni să ne jucăm șansa. Nimic nu e imposibil. Cesc Fabregas

Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează patru meciuri dificile în Serie A, înainte de returul cu Como din Cupă:

8 martie : AC Milan - Inter

: AC Milan - Inter 14 martie : Inter - Atalanta

: Inter - Atalanta 22 martie : Fiorentina - Inter

: Fiorentina - Inter 5 aprilie: Inter - AS Roma

