ANAF presează CFR Cluj Pericol de noi datorii! Decizia de ultimă oră luată de Fisc

ANAF a obținut o prelungire cu 60 de zile a termenului pentru controlul fiscal la CFR Cluj, club aflat în insolvență din 20 august 2026.

Verificările vizează TVA și impozitul pe profit din perioada 2024-2025, iar rezultatele ar putea majora masa credală, și așa, uriașă.

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Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea formulată de ANAF pe 19 octombrie. Judecătorul-sindic a luat în considerare complexitatea contractelor analizate și volumul mare de documente necesare verificărilor.

ANAF prelungește controlul fiscal la CFR Cluj

Controlul vizează modul în care CFR Cluj și-a declarat și calculat TVA-ul și impozitul pe profit pentru anii 2024 și 2025, precum și respectarea legislației fiscale și contabile.

După verificarea documentelor și a operațiunilor clubului, Fiscul va putea depune o completare a creanței în dosarul de insolvență, dacă identifică obligații fiscale suplimentare.

Ancheta de evaziune fiscală

Presiunea ANAF asupra CFR Cluj vine și în contextul unui dosar de evaziune fiscală privind obligațiile clubului către stat.

În august, Ștefan Gadola, unul dintre acționarii CFR, a declarat pentru GOLAZO.ro că autoritățile au pus sechestru pe imobilele sale, după ce Poliția Economică l-a informat că are calitatea de suspect într-o anchetă legată de neplata la termen a datoriilor clubului către ANAF.

Gadola a susținut că nu avea drept de semnătură și că nu a fost implicat în deciziile privind neplata obligațiilor fiscale. El a afirmat că această situație l-a determinat să oprească finanțarea clubului.

Statul figurează deja cu creanțe de aproape 4,5 milioane de euro

Tabelul preliminar al creditorilor, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 26 octombrie, arată că Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca figurează cu o creanță de 16.146.716 lei (3,078 milioane de euro), înscrisă în categoria creanțelor care beneficiază de o cauză de preferință.

Separat, în categoria creditorilor bugetari figurează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu 6.857.533 lei (aproximativ 1,307 milioane de euro), și Primăria Cluj-Napoca, cu 615.632 lei (117.370 de euro).

În aceeași categorie, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca mai are înscrisă o creanță de 311.158 de lei (59.300 de euro).

Totalul ajunge la 7.784.323 lei (1,48 milioane de euro). Din această sumă, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a acceptat necondiționat 926.790 lei, circa 177.000 de euro.

Adunate, creanțele celor două categorii se ridică la aproape 23,93 milioane de lei, echivalentul a 4,56 milioane de euro.

ANAF cere 1,3 milioane de euro pentru perioada 2010-2013

Creanța ANAF de aproape 6,86 milioane de lei, aproximativ 1,307 milioane de euro, este legată de un litigiu mai vechi, privind presupusa neplată a impozitului pe profit în perioada 2010-2013. Aceasta este distinctă de inspecția fiscală care vizează anii 2024 și 2025.

Creanța a fost înscrisă sub condiție suspensivă, până la soluționarea proceselor penale și civile aflate pe rol.

Ce urmează în procedura de insolvență

Rezultatul inspecției fiscale ar putea modifica valoarea creanțelor bugetare și, implicit, situația datoriilor care vor fi luate în calcul în procedura de reorganizare a clubului.

Termenul stabilit pentru tabelul definitiv al creditorilor este 26 noiembrie 2026. Până atunci, concluziile controlului și eventualul supliment depus de ANAF pot deveni relevante pentru stabilirea obligațiilor fiscale ale clubului din Gruia.

Creanțele acceptate depășesc 32 de milioane de euro

Tabelul preliminar al creditorilor, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență pe 26 octombrie, arată că administratorul judiciar RTZ & Partners a acceptat creanțe de peste 168,6 milioane de lei (32,14 milioane de euro).

La acestea se adaugă obligații de 4,1 milioane de euro, exprimate direct în moneda europeană.

Alte pretenții, în valoare de 24,1 milioane de lei (aproximativ 4,6 milioane de euro), au fost înscrise sub condiție suspensivă.

Recunoașterea lor depinde de îndeplinirea unor condiții viitoare, inclusiv de rezultatul unor proceduri judiciare.

Cum se împart datoriile CFR Cluj pe categorii de creditori

Tabelul preliminar al creditorilor CFR Cluj este împărțit pe categorii strategice, evidențiind cine controlează de fapt destinele financiare ale clubului în acest moment:

Creditori beneficiari ai unor cauze de preferință: 23.148.938 lei (sub condiție suspensivă 225.500 lei).

23.148.938 lei (sub condiție suspensivă 225.500 lei). Creditori salariali: 465.392 lei (sub condiție suspensivă 227.663 lei)

465.392 lei (sub condiție suspensivă 227.663 lei) Creditori bugetari: 926.790 lei (sub condiție suspensivă 6.857.533 lei)

926.790 lei (sub condiție suspensivă 6.857.533 lei) Creditori chirografari: 144.083.537 lei (sub condiție suspensivă 16.799.239 lei)

144.083.537 lei (sub condiție suspensivă 16.799.239 lei) Total general: 168.624.658 lei (sub condiție suspensivă 24.109.935 lei)

168.624.658 lei (sub condiție suspensivă 24.109.935 lei) Total general euro: 4.103.012,77 euro

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