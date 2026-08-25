Ștefan Gadola, unul dintre acționarii CFR Cluj, a decis să nu mai finanțeze clubul.

Omul de afaceri spune că decizia vine după ce Poliția Economică l-a informat că este suspect într-un dosar de evaziune fiscală privind obligațiile pe care le are CFR Cluj către ANAF.

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CFR Cluj a intrat din nou în insolvență, iar Ioan Varga negociază salvarea clubului cu un grup de investitori germano-elvețieni.

Ștefan Gadola se retrage de la CFR Cluj: „Nu mai finanțez clubul. S-a pus sechestru pe imobilele mele”

În acest context complicat, gruparea din Gruia a rămas fără unul dintre vechii acționari. Omul de afaceri Ștefan Gadola a declarat pentru GOLAZO.ro că nu mai finanțează echipa.

Miliardarul a explicat motivul deciziei: „Din păcate, sunt acuzat de Poliția Economică, ca membru în Consiliul de Administrație, de evaziune fiscală pentru neplata la termen către ANAF.

Nu am drept de semnătură și nu am decis să nu se plătească, dar s-a pus sechestru pe imobilele mele! Poliția Economică a chemat membrii Consiliului de Administrație și ne-a adus la cunoștință că suntem suspecți de evaziune”.

A contestat și așteaptă punctul de vedere al ANAF pe 24 septembrie

Gadola spune că ancheta a fost motivul pentru care a oprit finanțarea CFR-ului.

„Din acest motiv am decis să nu mai finanțez clubul, de circa șase săptămâni.

Am contestat, pentru că clubul are contracte de eșalonare cu ANAF și certificate fiscale. Judecătorul a cerut punctul de vedere al ANAF și așteptăm până pe 24 septembrie”.

Ștefan Gadola face parte din structura de conducere a CFR Cluj alături de Ioan Varga și Răzvan-Constantin-Robert Teișanu. Cei trei au fost numiți administratori ai societății în decembrie 2025, cu mandate până în 2029.

Gadola a mai fost audiat și pentru milioanele dispărute din „era Paszkany”

Ștefan Gadola a mai fost audiat de procurori, în 2016, într-un dosar care viza dispariția unei sume de 10 milioane de euro de la CFR Cluj, în perioada în care clubul era condus de Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan.

Potrivit Știri de Cluj, ancheta viza suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare, iar Gadola era și atunci acționar minoritar al clubului.

”Eu n-am fost niciodată om cu putere de decizie în club. Eu sunt doar un suporter care a mai împrumutat clubul. Vă rog să mă credeţi că, în afară de contul CFR-ului, unde mai trimiteam bani, nu ştiu nimic.

N-am cerut niciodată vreo explicaţie despre cum se manageriază clubul. Nu ştiu unde s-au dus banii din Champions League. Au dispărut”, spunea Gadola într-un interviu acordat Prosport, în 2014.

În paralel, Varga pregătește venirea investitorilor germano-elvețieni

În timp ce CFR Cluj își pregătește planul de reorganizare, Ioan Varga încearcă să-i convingă pe investitorii elvețieni să vină cu bani înainte de a le ceda o parte din club.

Finanțatorul CFR spune că tranzacția se va face în doi pași: mai întâi vrea să vadă implicarea și banii investitorilor, iar abia apoi este dispus să le vândă 39% dintre acțiunile pe care le deține.

„Să vedem ce face elvețianul. Să vedem dacă e serios. Vreau să văd fapte. Că pe vorbe… Să aducă bani. Așa arate că e bărbat. Eu, când am venit la CFR Cluj, am băgat 8 milioane de euro din prima, fără să văd vreun meci sau să știu vreun jucător.

Asta doar pentru plata datoriilor. După aceea am mai băgat încă 100 de milioane de euro. Acum am făcut un pas în spate. Să vedem ce fac elvețienii. Să aducă bani în club, așa cum au zis.

Că fără bani nu se poate. Cum să dau clubul fără vreo dovadă că e om serios și că a băgat bani în club? Gratis nu se poate. Cine nu ar vrea pe degeaba un club ca CFR Cluj? Dar nu se poate. Ioan Varga

Am mai spus, e o tranzacție în doi pași. Mai întâi să arate că e serios și să aducă bani. După aceea, rezolvăm și cu cedarea acțiunilor. Oricum, nu le dau tot. Eu am 80% dintre acțiuni. Și le voi ceda, pe bani, 39% dintre acțiuni.

Sigur, dacă nu arată seriozitate, nu vând nimic! E chiar posibil să continui doar eu. Dacă îmi rezolv toate treburile și am afacerile în ordine, se poate să rămân doar eu în continuare. Vom vedea!”, a declarat Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

CFR Cluj, în insolvență cu datorii de 37,5 milioane de euro

CFR Cluj a intrat oficial în insolvență pe 20 august, după ce Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea depusă de club pe 14 august.

La 31 iulie 2026, CFR a declarat datorii totale de 197,09 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 37,5 milioane de euro.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;

- obligații față de furnizori și alți creditori; 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;

- datorii către jucători; 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;

- datorii către bugetul de stat; 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

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