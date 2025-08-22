- Ioan Varga a oferit prima reacție după numirea lui Andrea Mandorlini ca antrenor la CFR Cluj, după confirmarea venită din partea lui Cristi Balaj.
- Tehnicianul italian revine pe banca ardelenilor, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia în urma eșecului rușinos cu Hacken, scor 2-7.
Lecția de fotbal predată de suedezii de la Hacken în turul play-off-ului din Europa League l-a determinat pe Dan Petrescu să renunțe, iar Varga a trebuit să găsească o soluție de urgență.
Ioan Varga: „Mandorlini știe ce are de făcut”
Având în vedere contextul, patronul clujenilor l-a văzut pe Mandorlini drept cel mai potrivit om pentru remedia situația.
„Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.
Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care știe despre ce e vorba și care poate să preia din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Nu cu altcineva. Deocamdată cu el. Azi ar trebui să vină în mod normal și să semneze. O să vorbim. Dar, pe el l-am ales.
Sunt nemulțumit, sunt supărat, dar fotbalul așa e. Îți rezervă mereu surpriză, bune sau rele. Asta e situația. Vedem mai departe. Nu știu ce să zic. Șansele sunt, dar e greu să recuperezi 5 goluri. N-are rost să mai visăm. Mergem înainte și vedem ce o fi”, a declarat Varga, potrivit fanatik.ro.
Mandorlini a mai antrenat de două ori la CFR Cluj, ultima dată în sezonul 2023/2024.