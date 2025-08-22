Ioan Varga a oferit prima reacție după numirea lui Andrea Mandorlini ca antrenor la CFR Cluj, după confirmarea venită din partea lui Cristi Balaj.

Tehnicianul italian revine pe banca ardelenilor, după ce Dan Petrescu și-a dat demisia în urma eșecului rușinos cu Hacken, scor 2-7.

Lecția de fotbal predată de suedezii de la Hacken în turul play-off-ului din Europa League l-a determinat pe Dan Petrescu să renunțe, iar Varga a trebuit să găsească o soluție de urgență.

Ioan Varga: „Mandorlini știe ce are de făcut”

Având în vedere contextul, patronul clujenilor l-a văzut pe Mandorlini drept cel mai potrivit om pentru remedia situația.

„Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.

Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care știe despre ce e vorba și care poate să preia din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Nu cu altcineva. Deocamdată cu el. Azi ar trebui să vină în mod normal și să semneze. O să vorbim. Dar, pe el l-am ales.

Sunt nemulțumit, sunt supărat, dar fotbalul așa e. Îți rezervă mereu surpriză, bune sau rele. Asta e situația. Vedem mai departe. Nu știu ce să zic. Șansele sunt, dar e greu să recuperezi 5 goluri. N-are rost să mai visăm. Mergem înainte și vedem ce o fi”, a declarat Varga, potrivit fanatik.ro.

Mandorlini a mai antrenat de două ori la CFR Cluj, ultima dată în sezonul 2023/2024.

