CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara

Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre schimbările care ar mai putea avea loc la gruparea ardeleană.

Oficialul clujenilor a vorbit despre posibilitatea unui nou transfer și a oferit detalii și despre revenirea lui Mohammed Kamara.

CFR Cluj ar putea transfera un nou jucător de profil ofensiv

Bogdan Mara a vorbit despre lotul cu care CFR va aborda ultima parte a acestui sezon și a anunțat că este posibil ca în Gruia să mai ajungă un fotbalist.

Noul jucător ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Andrei Cordea, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai CFR-ului în acest sezon.

„E posibil să mai vină o extremă de picior stâng. Încă lucrăm acolo, e doar Cordea, nu are dublură pe post.

E posibil, dacă găsim ceva pe poziția respectivă, să mai vină un jucător, dar destul de greu. În rest, nu, cam ăsta este lotul cu care vom merge până la vară”, a transmis Bogdan Mara, conform fanatik.ro.

Mohammed Kamara se antrenează cu echipa

Oficialul „feroviarilor” a oferit detalii și despre situația lui Mohammed Kamara, fotbalist care s-a accidentat grav la începutul acestui sezon, la victoria obținută de CFR împotriva celor de la Paksi, scor 3-0, în preliminariile Europa League.

„Avem acum speranțe mari că va reveni Kamara. Se antrenează cu echipa de două-trei săptămâni, va reveni. Noi am avut anul ăsta așa mare ghinion.

I-am pierdut și pe Kamara, și pe Simao, banda stângă a noastră, care anul trecut a fost cea mai bună din România cu siguranță. Simao mai are câteva luni până revine.

Acolo am suferit mult. Erau doi jucători care făceau diferența. Și Simao, și Kamara, doi jucători extrem de importanți. Sperăm că va reveni Kamara.

Dacă va reveni la forma la care a fost sau cât de cât apropiată, cred că ne poate ajuta. Era punctul nostru forte să zicem așa, și pe fază ofensivă, acolo echilibrau foarte mult ambii jucători”, a mai spus Bogdan Mara.

1.000.000 de euro este cota lui Mohammed Kamara, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport