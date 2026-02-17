CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara
CFR Cluj FOTO: Sport Pictures
Superliga

CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 14:31
  • Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre schimbările care ar mai putea avea loc la gruparea ardeleană.

Oficialul clujenilor a vorbit despre posibilitatea unui nou transfer și a oferit detalii și despre revenirea lui Mohammed Kamara.

„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR
Citește și
„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR
Citește mai mult
„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR

CFR Cluj ar putea transfera un nou jucător de profil ofensiv

Bogdan Mara a vorbit despre lotul cu care CFR va aborda ultima parte a acestui sezon și a anunțat că este posibil ca în Gruia să mai ajungă un fotbalist.

Noul jucător ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Andrei Cordea, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai CFR-ului în acest sezon.

„E posibil să mai vină o extremă de picior stâng. Încă lucrăm acolo, e doar Cordea, nu are dublură pe post.

E posibil, dacă găsim ceva pe poziția respectivă, să mai vină un jucător, dar destul de greu. În rest, nu, cam ăsta este lotul cu care vom merge până la vară”, a transmis Bogdan Mara, conform fanatik.ro.

Mohammed Kamara se antrenează cu echipa

Oficialul „feroviarilor” a oferit detalii și despre situația lui Mohammed Kamara, fotbalist care s-a accidentat grav la începutul acestui sezon, la victoria obținută de CFR împotriva celor de la Paksi, scor 3-0, în preliminariile Europa League.

„Avem acum speranțe mari că va reveni Kamara. Se antrenează cu echipa de două-trei săptămâni, va reveni. Noi am avut anul ăsta așa mare ghinion.

I-am pierdut și pe Kamara, și pe Simao, banda stângă a noastră, care anul trecut a fost cea mai bună din România cu siguranță. Simao mai are câteva luni până revine.

Acolo am suferit mult. Erau doi jucători care făceau diferența. Și Simao, și Kamara, doi jucători extrem de importanți. Sperăm că va reveni Kamara.

Dacă va reveni la forma la care a fost sau cât de cât apropiată, cred că ne poate ajuta. Era punctul nostru forte să zicem așa, și pe fază ofensivă, acolo echilibrau foarte mult ambii jucători”, a mai spus Bogdan Mara.

1.000.000 de euro
este cota lui Mohammed Kamara, conform Transfermarkt

Citește și

Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Nationala
12:27
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Citește mai mult
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Nadia, la Cenaclul Flacăra Mesaj emoționant transmis de legenda gimnasticii, la evenimentul de la Sala Palatului
Gimnastica
12:18
Nadia, la Cenaclul Flacăra Mesaj emoționant transmis de legenda gimnasticii, la evenimentul de la Sala Palatului
Citește mai mult
Nadia, la Cenaclul Flacăra Mesaj emoționant transmis de legenda gimnasticii, la evenimentul de la Sala Palatului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
CFR Cluj transfer Bogdan Mara liga 1 Mohammed Kamara
Știrile zilei din sport
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
17.02
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Liga Campionilor
17.02
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Citește mai mult
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
17.02
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Superliga
17.02
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Citește mai mult
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Top stiri din sport
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
17.02
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Superliga
17.02
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Citește mai mult
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
17.02
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
17.02
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 32 rapid 10 Universitatea Craiova 63 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share