„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR

Scrisoare deschisă după ce Hermannstadt a pierdut, luni, cu CFR, 0-1, în urma mai multor decizii controversate.

Directorul sportiv al sibienilor îi arată cu degetul pe șefii FRF și ai arbitrajului românesc.

Radu Neguț, fost fotbalist de primă ligă și acum oficial al lui Hermanstadt, a răbufnit azi și a publicat un mesaj aspru la adresa șefilor din fotbal.

„Opriți-vă! E prea mult! Ajunge!”. Așa începe postarea lui Neguț, care cere vehement ca „aceia care decid cariere, vieți și destine în fotbalul românesc ar trebui să răspundă!”.

Oameni buni, fotbalul nu e o joacă! De ce deciziile VAR sunt mai mereu discutabile, ba chiar luate împotriva echipei noastre? Să fie, oare, vorba de VAR sau de oamenii implicați în sistemul VAR? Radu Neguț

Neguț reclamă mai multe episoade în care, sugerează el, oameni de la vârful fotbalului au vrut răul Sibiului:

Cu trei sezoane în urmă, în ultima etapă din campionat, pe 19 mai 2023, s-a hotărât ,,întâmplător” ca meciul FCH cu U Cluj să fie disputat fără sistemul VAR. La fel de ,,întâmplător”, arbitrul meciului respectiv a inventat un penalty în ultimul minut. Astfel noi am pierdut la limită cu U Cluj și, implicit am pierdut câteva locuri in clasamentul final. Ce a înseamnat asta? O pierdere financiară considerabilă pentru FCH!

Sezonul actual, meciul retur din deplasare cu Farul Constanța, etapa 22, pe 17 ianuarie. În ultimele minute avem un posibil henț în careul advers, însă VAR-ul a considerat ,,întâmplător” că nici măcar nu e necesar să fie analizată faza cu pricina…

Tot sezonul actual, meciul retur din deplasare la Unirea Slobozia, etapa 24, pe 31 ianuarie. Acel meci ,,întâmplător” s-a jucat fără VAR, iar noi am primit un gol dintr-un offside flagrant văzut de o țară întreagă! Într-adevăr am câștigat partida, dar oare cineva și-a dorit ca rezultatul să fie altul? ,,Cineva” care decide cariere, vieți și destine în fotbalul românesc…

Oficialul lui Hermanstadt își încheie mesajul cu formula „Respect, Dani Coman!”. Coman este cel care i-a amenințat pe arbitri cu bătaia după ce, la finalul săptămânii trecute, echipa sa (FC Argeș) a fost grav dezavantajată într-un meci cu Petrolul.

Domnilor arbitri si domnule ȘEF al arbitrajului românesc, sunteți implicați în acest joc pentru a oferi echilibru, echidistanță și corectitudine, nicidecum pentru a schimba cariere, vieți și destine. Opriți-vă! Radu Neguț, director sportiv FC Hermanstadt

