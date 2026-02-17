Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani +12 foto
Bîrligea a avut poarta goală în față la prima mare ocazie contra Craiovei. A ratat Foto: Imago
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani

  • România va juca pe 26 martie cel mai important meci al anului, semifinala barajului CM cu Turcia, la Istanbul. 
  • Avem dificultăți majore cu numărul 9. Care sunt problemele atacanților „tricolori” în acest început de an. Probleme ce provoacă îngrijorare la națională. 

Într-o perioadă în care nu știm sigur cine va antrena echipa națională în semifinala barajului Mondialului contra Turciei, selecționerul Mircea Lucescu fiind la Bruxelles pentru a doua opinie medicală, a unuia dintre cei mai importanți specialiști în oncologie moleculară, mai există un motiv de îngrijorare: nu știm cine ar putea juca vârf pe 26 martie, la Istanbul.

Drăguș dispare din start: e suspendat. Suferă în Turcia

Aveam patru variante și niciuna nu oferă garanții acum, cu 37 de zile înaintea confruntării de pe „Beșiktaș Stadium”.

Prima iese din start. Denis Drăguș, 26 de ani, preferatul lui Lucescu și al lui Edi Iordănescu, titular constant pe acest post în ultimul timp, este suspendat.

Drăguș are 7 goluri în 27 de selecții la națională Foto: Imago Drăguș are 7 goluri în 27 de selecții la națională Foto: Imago
Drăguș are 7 goluri în 27 de selecții la națională Foto: Imago

FRF nu a reușit să întoarcă suspendarea pe două etape dictată împotriva lui de Comisia de Disciplină FIFA, după cartonașul roșu primit la 1-3 cu Bosnia.

Drăguș are și dificultăți de adaptare la Gaziantep. Nu a înscris niciun gol în primele cinci meciuri de campionat jucate la noua echipă de la începutul anului. La fel cum nu reușise nici în precedentele 12 etape, la Eyupspor.

Alarmă: Bîrligea nu mai înscrie

Daniel Bîrligea, 25 de ani, golgheterul FCSB, cel care avea cea mai mare șansă de a fi titular la Istanbul, e în criză de formă.

Pauza din noiembrie-decembrie, provocată de suspendare și entorsa la gleznă, l-a tras înapoi.

În 2026, are un singur joc bun, „dublă” la 4-1 cu Oțelul Galați. În rest, cinci partide în care s-a chinuit să puncteze în Liga 1, fără succes.

Mai ales ultima evidențiază suferința lui Bîrligea. La 0-1 cu Universitatea Craiova, a avut două ocazii mari și le-a ratat pe ambele. O lipsă de concentrare în fața porții care declanșează alarma.

Bîrligea, în lacrimi după U Craiova - FCSB 1-0 / foto: capturi Digi Sport
Bîrligea, în lacrimi după U Craiova - FCSB 1-0 / foto: capturi Digi Sport

Fără golurile sale, FCSB a pierdut trei din cele cinci dueluri: 0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu CFR și 0-1 la Craiova.

Nereușitele îl afectează psihic pe atacant, dar Basarab Panduru îi cere să depășească lacrimile și să se revanșeze pe teren.

Munteanu are probleme de adaptare la Washington

Louis Munteanu, 23 de ani, cel mai tânăr dintre candidați, nu s-a adaptat încă la noua echipă, Washington DC United.

Vârful a jucat trei amicale și nu i-a mulțumit pe americani. Concluzia lor: „Pare un eșec. Lent și incapabil”.

Duminică, 22 februarie, ar putea debuta oficial la United în Major League Soccer, acasă, în capitala SUA.

Va avea cinci meciuri în MLS pentru a încerca să intre în lotul de Turcia al naționalei.

Alibec, remarcat în toate cele 4 meciuri la Farul. Dar are un minus la națională

Singurul aflat în formă este Denis Alibec. Veteranul în vârstă de 35 de ani a regăsit refugiul ideal la Farul.

A marcat sau a pasat decisiv în toate cele patru etape de Liga 1 în care a evoluat la alb-albaștri.

Pasa decisivă a lui Alibec la Farul - Dinamo Foto: Imago Pasa decisivă a lui Alibec la Farul - Dinamo Foto: Imago
Pasa decisivă a lui Alibec la Farul - Dinamo Foto: Imago
  • 4-1 cu U Craiova - gol. 
  • 2-3 cu Dinamo - assist. 
  • 1-2 cu Unirea Slobozia - gol. 
  • 3-1 cu Rapid - gol. 

Alibec are însă un minus. Nu a mai înscris la națională din 24 martie 2025, de la 5-1 în deplasare cu modesta San Marino, în preliminariile CM.

Și așteaptă un gol important pentru „tricolori” de peste doi ani. De la 1-0 cu Elveția, pe 21 noiembrie 2023, în campania de Euro.

turcia Echipa Nationala romania Denis Alibec denis dragus louis munteanu daniel bîrligea baraj cm 2026
