Nadia, la Cenaclul Flacăra Mesaj emoționant transmis de legenda gimnasticii, la evenimentul de la Sala Palatului

Nadia Comăneci (64 de ani), prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice și legendă a gimnasticii, a avut o apariție-surpriză la concertul „Cenaclul Flacăra - O Istorie” de la Sala Palatului.

Legendara gimnastă a apărut pe ecranele sălii și a recitat versuri scrise de Andrei Păunescu, moment foarte apreciat de către cei aflați în sală.

Nadia Comăneci, apariție surprinzătoare la „Cenaclul Flacăra”

În timpul concertului „Cenaclul Flacăra - O Istorie”, Nadia Comăneci a apărut pe ecrane și a transmis un mesaj emoționant.

Intervenția campioanei de la Montreal a fost foarte apreciată de public, fiind primită cu aplauze, dar și cu nostalgie și respect pentru ce a realizat de-a lungul carierei.

Înainte de intervenția Nadiei, Andrei Păunescu a prezentat mai multe fotografii vechi de zeci de ani, poze în care apare și marea campioană.

„Vă salut cu mult drag de peste ocean, dar cu inima acolo, alături de voi, în această seară plină de nostalgie.

Cenaclul Flacăra a fost și rămâne un simbol al libertății și al spiritului românesc. Mă bucur enorm să văd că Andrei duce mai departe această torță aprinsă de tatăl său, marele Adrian Păunescu.

Am învățat în sport că performanța se clădește cu pasiune, iar voi demonstrați astăzi că pasiunea pentru valorile noastre este veșnică”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci, conform orangesport.ro.

5 medalii olimpice de aur are Nadia Comăneci (3 la Montreal 1976, două la Moscova în 1980). A mai obținut trei medalii de argint (una la Montreal, două la Moscova) și una de bronz (Montreal)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport