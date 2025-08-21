„Un eșec care-i aparține!” Prima reacție a lui Ioan Varga după demisia anunțată de Dan Petrescu: „El e răspunzător”

Hacken - CFR Cluj 7-2. Ioan Varga a reacționat după ce Dan Petrescu și-a anunțat demisia în urma dezastrului din Suedia.

Patronul clujenilor e dezamăgit de eșec și spune că doar Dan Petrescu e responsabil pentru ce s-a întâmplat.

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține.

El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a declarat Varga, potrivit fanatik.ro.

Știrea inițială: Hacken - CFR Cluj 7-2 . Ioan Varga: „Nu pot să înțelege”

În același timp, patronul clujenilor nu crede că terenul sintetic, despre care antrenorul Dan Petrescu spunea că va face meciul dificil, e o scuză pentru prestația dezamăgitoare de joi seara.

„Nu am avut cum să văd meciul. Am urmărit pe Flashscore și sunt foarte supărat. Și foarte dezamăgit! Vreau să reflectez bine și să nu fac analize la cald. O să văd mâine pe video ce s-a întâmplat.

Nu pot să înțeleg! Nu este o scuză că au jucat pe sintetic și au luat șapte goluri. Chiar nu înțeleg ce s-a intamplat cu jucătorii și cu antrenorul”, a declarat Ioan Varga, potrivit prosport.ro.

Returul se va juca la Cluj, joi 28 august, de la 20:30. Până atunci, CFR se deplasează duminică la Galați, pentru meciul cu Oțelul din Liga 1.

