„Urlu de durere!” Marius Șumudică a răbufnit după remiza cu Dinamo: „CFR n-a murit!” » Ce îl nemulțumește +6 foto
Marius Șumudică/ Foto: IMAGO
Superliga

„Urlu de durere!” Marius Șumudică a răbufnit după remiza cu Dinamo: „CFR n-a murit!” » Ce îl nemulțumește

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 21:37
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 21:37
  • CFR CLUJ - DINAMO 2-2. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, a răbufnit la finalul meciului din Gruia.
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Tehnicianul și-a exprimat din nou nemulțumirea față de programul echipei.

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CFR CLUJ - DINAMO 2-2. Marius Șumudică: „Urlu de durere”

„Nu pot să nu scot în evidență, să urlu de durere, că suntem tratați cum suntem tratați: jucăm miercuri, la ora 21:30, derby-ul cu U Cluj pentru Cupa României, iar apoi jucăm la Ploiești peste trei zile. N-am cum să trec peste asta.

Să înțeleagă odată cine organizează că CFR n-a murit, trăiește! M-ai pus odată să joc în șase zile trei meciuri, când a fost Cupa data trecută, cu Sepsi, acum mă pui iar.

În ultima etapă, la fel? Puneți-ne la fel sau, dacă puteți, în cinci zile ar fi mai bine. Toate echipele de play-off joacă la șapte-opt-nouă-zece zile. Eu ce să le fac jucătorilor? Eu nu sunt cu punguțe, cu injectări, nu avem ce să le dăm”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport.

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Marius Șumudică: „La 2-0 n-ai voie să iei două goluri și să cazi”

Șumudică a vorbit și despre remiza obținută cu liderul din Superliga.

„Dacă ne gândim la scor, când ai 2-0 în minutul 70 și ceva și iei două goluri în cinci minute (n.r. – trei), e dezamăgitor. E adevărat că ne-au împins. Au valoare, sunt o echipă cu potențial, care vine cu schimbări de pe bancă și care are target, motivație.

Vreau să-mi felicit jucătorii. Acest egal putea să fie o victorie. Nu pot să stau eu să spun acum câte ocazii au avut, că nu prea au avut ocazii clare. Am stat bine în teren, am schimbat sistemul, am trecut într-un 3-5-2. Știam că acolo sunt puternici.

Din păcate, am avut meciul în mână. Am avut 2-0. La 2-0 n-ai voie să iei două goluri și să cazi, dar suntem o echipă în formare, care, din păcate, suferă iar la faze fixe. Consider că am pierdut două puncte.

Nu știu dacă suntem în grafic, dar e clar că trebuie să fugim de nisipurile mișcătoare. Cred că e imposibil să ne gândim la play-off, dar cred că CFR, dacă este o echipă montată la ora meciului, poate pune probleme oricui”, a mai spus Șumudică.

VIDEO. Golul marcat de Zandbergen în CFR - Dinamo 2-2

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