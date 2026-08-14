Șumudică, la CFR! Telenovela de la Cluj continuă. Ioan Varga l-a pus pe hold pe Adrian Mutu și s-a înțeles cu antrenorul care plecase cu scandal
Marius Șumudică (foto: Sport Pictures)
Superliga

Șumudică, la CFR! Telenovela de la Cluj continuă. Ioan Varga l-a pus pe hold pe Adrian Mutu și s-a înțeles cu antrenorul care plecase cu scandal

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 13:08
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 13:15
  • Răsturnare spectaculoasă la CFR Cluj! Ioan Varga l-a pus pe Mutu „pe hold” și s-a înțeles cu Marius Șumudică. Ce s-a întâmplat în ultimele ore în Gruia, în rândurile de mai jos.
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Adrian Mutu părea să fie alegerea lui Ioan Varga, dar finanțatorul de la CFR s-a răzgândit pe ultima sută de metri.

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Marius Șumudică s-a înțeles cu Varga, e noul antrenor al lui CFR Cluj

Sursele GOLAZO.ro informează că Ioan Varga s-a înțeles cu Marius Șumudică.

CFR Cluj l-a demis pe Antonio Folha după eșecul usturător cu Tromso, 0-5, din turul „dublei” din Conference League.

Pe 7 august, Șumudică era așteptat la Cluj pentru negocieri. O zi mai târziu, Ioan Varga anunța chiar că bătuse palma cu tehnicianul și îl prezenta drept noul antrenor al CFR-ului. Numai că acordul nu s-a mai concretizat chiar înainte ca Șumudică să semneze.

Clujenii aveau o listă cu mai multe variante de antrenor, printre care Adrian Mutu, Zeljko Kopic sau Leo Grozavu. „Briliantul” părea să fi câștigat cursa pentru a prelua CFR Cluj și urma să revină în Gruia după doi ani.

Șumudică a făcut și primele declarații, pentru fanatik.ro, după ce s-a înțeles cu Varga.

„M-au sunat, am vorbit cu Marian Copilu. Mi-au expus proiectul. Probabil o să apară și în presă detaliat că eu nu pot să vorbesc. Sunt un angajat al clubului. Și am căzut de acord că e momentul să reîncep treaba. Am semnat până la anul în vară. La vară discutăm. Vedem ce se întâmplă în acest an. Îmi era dor să revin în iarbă, îmi place. Mă duc la treabă!

Dimineață m-au sunat, am stat de vorbă, am ajuns la un numitor comun și speră să ajung cât mai repede. Azi nu am timp să ajung la antrenament. Mâine ne deplasăm la Arad pentru meciul cu Corvinul. E foarte greu. Nu cunosc jucătorii, dar m-au convins și s-au purtat OK, iar din punctul ăsta de vedere contează enorm”.

În momentul de față, CFR are nevoie de Șumudică, cum și Șumudică are nevoie de CFR. Anul ăsta sper să o scoatem la capăt și să ne clasăm cât mai sus în clasament. Marius Șumudică

Mutu, pus pe „hold” în ultimul moment

Doar că, potrivit informațiilor de ultimă oră, planul s-a schimbat din nou. Ioan Varga l-ar fi pus pe Adrian Mutu în așteptare, deși cu doar câteva ore înainte cele două părți păreau să fi ajuns la un acord.

În paralel, Varga a reluat pista Marius Șumudică. Conform surselor GOLAZO.ro, patronul CFR-ului și Șumudică au ajuns din nou la un acord, după negocierile care păreau definitiv închise în urmă cu doar câteva zile.

Momentul este unul extrem de complicat pentru CFR Cluj.

Ardelenii au fost eliminați din Conference League, după ce au pierdut și returul cu Tromso, 1-2, după 0-5 în Gruia.

Șumudică a plecat cu scandal din Gruia în 2021

Primul mandat al tehnicianului în Gruia, în 2021, a durat doar aproximativ trei luni. Culmea, în campionat startul fusese perfect: CFR câștigase primele șase etape și era lider cu maximum de puncte.

Problemele au apărut în Europa. CFR a ratat accesul în grupele Europa League, a ajuns în Conference League, iar eliminarea drastică în fața Stelei Roșii Belgrad, 1-6 la general, a provocat un adevărat cutremur în Gruia.

După returul cu sârbii, Ioan Varga a decis să rupă colaborarea cu Șumudică. Despărțirea a fost una extrem de tensionată. Antrenorul nu a mai fost primit la antrenamente, iar conflictul dintre oamenii din conducerea clubului a escaladat.

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