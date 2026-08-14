Leicester City, campioana Angliei din 2016, a fost scoasă la vânzare de patronul Aiyawatt Srivaddhanaprabha (41 de ani).

Thailandezul speră să obțină 235 de milioane de euro pentru club.

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După 16 ani la conducerea clubului, thailandezii de la King Power vor să renunțe la Leicester.

Fosta campioană din Premier League, scoasă la vânzare pentru doar 235 de milioane de euro!

Conform BBC, „vulpile” ar fi realizat o broșură de 8 pagini prin care prezintă clubul și toate bunurile care sunt scoase la vânzare. Echipele, stadionul King Power, baza de antrenament, dar și „satelitul” din Belgia, OH Leuven.

Clubul este evaluat la 235 de milioane de euro, iar afacerea este descrisă drept „o oportunitate de a achiziționa un club cu un istoric solid în obținerea promovărilor în ligile superioare”.

Leicester trece printr-un moment extrem de dificil. La 10 ani distanță de la triumful incredibil din Premier League, clubul a retrogradat în acest an în League One, liga a treia din Anglia, după ce anul trecut retrogradase din Premier League.

Dacă titlul din 2016 și Cupa Angliei câștigată în 2021 sunt promovate masiv, în broșură n-ar apărea niciun cuvânt despre prăbușirea din ultimele două sezoane.

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Clubul ar fi fost transparent în privința previziunilor financiare pentru 2026, unde se așteaptă să încheie anul cu o pierdere de peste 100 de milioane de euro. Datoria de 125 de milioane de euro către bănci ar fi fost însă omisă.

Clubul a fost cumpărat în 2010 de Vichai Srivaddhanaprabha pentru numai 41 de milioane de euro, pe când se afla în Championship. A obținut promovarea abia în 2014, iar doi ani mai târziu câștiga Premier League în cea mai mare surpriză din istoria competiției.

Patronul a murit în 2019, într-un tragic accident când elicopterul în care se afla s-a prăbușit chiar lângă arenă. Clubul a fost preluat de Aiyawatt, fiul său.

În 2021, Leicester câștiga Cupa și Supercupa Angliei, iar un an mai târziu rata la mustață calificarea în finala Conference League.

Apoi a urmat prăbușirea. Leicester a retrogradat în 2023 din Premier League, însă a reușit să revină după doar un an. Au urmat însă două retrogradări consecutive, iar clubul a căzut în League 1, unde nu mai fusese din sezonul 2008/2009!

Dacă va reuși să obțină suma minimă de 235 de milioane de euro, familia Srivaddhanaprabha s-ar alege cu un profit de aproape 200 de milioane!

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