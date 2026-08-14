„Noi suntem mai buni” Pancu, avertisment înainte de derby-ul cu Dinamo: „Ei au nevoie de două șuturi să dea gol, noi de cinci” +11 foto
Daniel Pancu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Noi suntem mai buni” Pancu, avertisment înainte de derby-ul cu Dinamo: „Ei au nevoie de două șuturi să dea gol, noi de cinci”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 12:52
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 12:52
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Dinamo, din etapa #5 a Ligii 1.
  • Meciul Rapid - Dinamo e programat sâmbătă, de la 21:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Rapid este neînvinsă după primele patru etape și ocupă locul 3, cu 8 puncte, după două victorii și două remize.

Dinamo are o înfrângere în acest start de sezon și se află pe locul 4, cu 7 puncte.

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Daniel Pancu, înainte de Rapid - Dinamo: „Au nevoie de două șuturi să dea gol, noi de cinci”

„Ne continuăm seria meciurilor de mare tradiție, începută acum două etape cu CFR, apoi UTA. Întâlnim, în opinia mea, cea mai bună echipă a primelor patru etape. Echipa care a marcat cele mai multe goluri și care a schimbat antrenorul și stilul.

Au trecut la un joc direct. Ei au nevoie de două șuturi să dea gol, noi avem nevoie de cinci șuturi pentru a marca.

Cred că este cea mai scăzută medie de goluri marcate pentru o echipă de-ale mele. Cred că și la Poli Iași echipa mea marca mai mult decât o face Rapid. Dacă vrem să obținem ceva important, va trebui să suferim foarte mult”, a spus Pancu.

Daniel Pancu, la conferința de presă dinainte de Rapid - Dinamo (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Daniel Pancu, la conferința de presă dinainte de Rapid - Dinamo (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Denis Ciobotariu, la conferința de presă dinainte de Rapid - Dinamo (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Rapid a marcat cinci goluri în primele patru etape, în timp ce Dinamo are 10 reușite.

În primele patru etape, Rapid le-a învins pe Sepsi, 1-0, și CFR Cluj, 3-1, și a remizat cu FC Botoșani, 1-1, și UTA Arad, 0-0.

Pancu: „Valoric, individual, balanța înclină spre noi”

Pancu spune că Rapid stă mai bine din punct de vedere al valorii individuale.

Dinamo are un lot cotat la 19,43 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, în timp ce lotul Rapidului este evaluat la 27,7 milioane de euro.

Suntem mai buni, deși avem niște absențe. Valoric, individual, balanța înclină spre noi. Individual, și CFR e mai bună decât Dinamo.

Domnul Campos nu știe spiritul lui Dinamo, dar în etapele astea au jucat precum Dinamo adevărat. Nu văd un avantaj în faptul că eu știu ce înseamnă acest derby. Fotbalul e al jucătorilor”.

Ne-am antrenat foarte bine toată săptămâna, va fi un meci frumos. Suntem pregătiți pentru derby. Sunt convins că va fi un derby ca pe vremuri. Sper să ieșim învingători. Pentru noi, terenul propriu este un mare ajutor. Dacă ei spun că nu resimt presiunea, vom vedea. Acest Rapid e mai agresiv, mai dur decât în sezonul trecut, cred că și mai pragmatic. Denis Ciobotariu, jucătorul Rapidului

Antrenorul Rapidului a comentat și numărul tot mai mare al tehnicienilor străini din Superliga.

„E o mare problemă pentru noi (n.r. - antrenorii români) că sunt atât de mulți antrenori străini. La nivel de experiență, mi se pare că avem antrenori români mult mai experimentați decât cei străini care antrenează aici.

Dar răspunsul e la patroni. Ei decid și știu ce au nevoie”, a mai spus Pancu.

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