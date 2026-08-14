Craiova, între Europa și Conference League Ce șanse are campioana să treacă de Ararat-Armenia + posibilii adversari din grupe și miza financiară
Europa League

Craiova, între Europa și Conference League Ce șanse are campioana să treacă de Ararat-Armenia + posibilii adversari din grupe și miza financiară

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 11:40
  • Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins-o pe KuPS, scor 2-1 (1-1 în tur) și și-a asigurat prezența în faza principală din Conference League.
  • Oltenii sunt favoriți înainte de duelul decisiv cu Ararat-Armenia.
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Pentru al doilea an consecutiv, U Craiova va evolua în faza principală a unei competiții europene.

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Craiova, între Europa și Conference League. Ce șanse are campioana să treacă de Ararat-Armenia

Prezența în Conference League e asigurată, dar campioana poate evolua în Europa League, dacă trece și de Ararat-Armenia, deținătoarea titlului în Armenia.

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Craiova este favorită, având 58% șanse de calificare. Meciul este însă unul dintre cele mai echilibrate din play-off, fiind depășit doar de duelul dintre Steaua Roșie și Viktoria Plzen, unde șansele sunt 50-50.

Dacă se califică în Europa League, oltenii vor întâlni adversari mai puternici, vor disputa 8 partide, în loc de 6, și vor avea șansa de a aduna mai multe puncte la coeficient și de a obține mai mulți bani de la UEFA.

Diferența financiară e semnificativă. Fiecare echipă în Europa League primește 4,31 milioane de euro, față de 3,17 cât încasează cele din Conference. În EL, victoria se premiază cu 450.000 de euro și remiza cu 150.000, în timp ce în ECL se oferă doar 400.000, respectiv 133.000.

Sumele capătă însă proporții în faza eliminatorie, unde locul 24 din EL, ultimul calificat în primăvara europeană încasează doar pentru clasare 975.000 de euro. Adică aproape cât formația care încheie pe primul loc în Conference, 1.008.000! Fără a pune la socoteală și bonusurile pentru optimi.

Ce adversari poate întâlni Craiova

Dacă va avansa în faza principală din Europa League, Craiova va fi în urna 4, ultima, și va întâlni câte doi adversari din fiecare.

Și există șanse mari ca în Oltenia să-și facă apariția niște nume importante ca Leverkusen, Juventus, Milan, Marseille, Fenerbahce, Celta Vigo sau Crystal Palace.

Oltenii ar juca 4 meciuri acasă și 4 în deplasare, 6 în acest an și ultimele două la începutul lui 2027.

Varianta infernală: Juventus, AC Milan, Union St. Gilloise, Viktoria Plzen, Crystal Palace, Bournemouth, Beșiktaș, NEC Nijmegen

Varianta accesibilă: AZ Alkmaar, Olympiakos, Sturm Graz, Lech Poznan, Omonia Nicosia, Jagiellonia, OFI Creta, Sabah

Dacă va fi eliminată de Ararat-Armenia, Craiova ar avea meciuri ceva mai accesibile, însă și aici ar putea da peste câțiva adversari dificili.

Aici oltenii ar fi în urna 5 din 6 și ar întâlni câte un adversar din fiecare, 3 acasă și 3 în deplasare. Toate meciurile se dispută în acest an.

Varianta infernală: Atalanta, FC Copenhaga, Brighton, Partizan Belgrad, Trabzonspor, Thun

Varianta accesibilă: Rangers, FC Midtjylland, Rakow, Lincoln Red Imps, Riga FC, Iberia

În ambele competiții, primele 8 se califică direct în faza optimilor, în timp ce locurile 9-24 merg în „șaisprezecimi”.

Programul Craiovei în Europa

  • 20 august: Craiova - Ararat-Armenia (play-off EL)
  • 27 august: Ararat-Armenia - Craiova (play-off EL)
  • 28 august: tragere la sorți EL sau ECL
  • etapa I » 16/17 septembrie (EL) SAU 15 octombrie (ECL)
  • etapa II » 15 octombrie (EL) SAU 22 octombrie (ECL)
  • etapa III » 22 octombrie (EL) SAU 5 noiembrie (ECL)
  • etapa IV » 5 noiembrie (EL) SAU 26 noiembrie (ECL)
  • etapa V » 26 noiembrie (EL) SAU 10 decembrie (ECL)
  • etapa VI » 10 decembrie (EL) SAU 17 decembrie (ECL)
  • etapa VII » 21 ianuarie (EL)
  • etapa VIII » 28 ianuarie (EL)

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