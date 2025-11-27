CFR, teste medicale pe banii jucătorilor Un fotbalist de la Rapid a aflat că are facturi neachitate de 6 ani, de când a făcut vizita medicală pentru trupa din Gruia
CFR, teste medicale pe banii jucătorilor FOTO GOLAZO.ro
Superliga

CFR, teste medicale pe banii jucătorilor Un fotbalist de la Rapid a aflat că are facturi neachitate de 6 ani, de când a făcut vizita medicală pentru trupa din Gruia

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 13:56
  • CFR Cluj a avut probleme și a fost reclamată la comisii și pentru că nu le-a plătit jucătorilor TVA-ul aferent câștigurilor, unul dintre cazuri fiind cel al lui Denis Ciobotariu

Alexandru Pașcanu a aflat într-un mod original că e rău platnic față de o clinică medicală privată dintre cele mai importante care activează pe piața din România. El a fost trimis zilele trecute de Rapid pentru a efectua o serie de investigații, în urma accidentării pe care a suferit-o, mai precis un RMN.

„Fă-ți bagajele, bătrâne!”  FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului
Citește și
„Fă-ți bagajele, bătrâne!” FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului
Citește mai mult
„Fă-ți bagajele, bătrâne!”  FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului

Când a ajuns la clinică și i s-au solicitat datele personale pentru a i se face dosarul, el a fost anunțat că figurează în arhiva clinicii cu o sumă neachitată de foarte mulți ani. Fotbalistul a cerut explicații și i s-a prezentat fișa cu datoriile exacte neonorate. Acestea figurau către o sucursală a clinicii din Cluj și datează din august 2019.

Abia atunci Pașcanu a realizat despre ce e vorba. În acea vară, el a fost solicitat pentru a se transfera la CFR. Evoluase mai mulți ani în Anglia, la echipa lui Leicester U23.

Înainte de a parafa contractul cu clujenii, fundașul a fost trimis, cum se procedează cu fiecare jucător, să efectueze investigații medicale: RMN-uri, dar și alte teste și analize. Iar clubul nu a achitat sumele respective nici până acum.

Pentru a reuși să facă toate testele medicale de care are nevoie acum, Pașcanu s-a arătat dispus să achite el toată datoria, însă clinica respectivă i-a spus că suma trebuie virată către locația din Cluj, acolo unde a beneficiat de serviciile solicitate în urmă cu 6 ani.

În august 2019, CFR achita pe Pașcanu peste o jumătate de milion de euro. Pașcanu era pe val fiindcă fusese titular în naționala U21 a României, care avusese o evoluție entuziasmantă la Campionatul European. A câștigat o grupă cu Franța, Anglia și Croația, a disputat semifinala cu Germania și a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

milioane euro e cota lui Pașcanu (27 de ani) pe Transfermarkt, doar 6 jucători de la Rapid sunt peste el la acest capitol: Petrila, Borza, Dobre, Christensen, Bolgado și Denis Ciobotariu

În tricoul CFR-ului însă, Pașcanu a jucat extrem de puțin, doar 5 jocuri, după care a fost împrumutat la Voluntari și Ponferadina, de unde Rapid l-a luat în toamna lui 2024 pentru 350.000 de euro.

În sezonul actual, el a bifat 12 jocuri pentru giuleșteni și a marcat două goluri, iar în 2024-2025 a trecut de 30 de partide în tricoul Rapidului, cu alte 3 goluri reușite.

CFR e un club care a tot avut litigii cu fotbaliștii, români și străini, în ultimii ani. Chiar recent, Denis Ciobotariu s-a judecat cu CFR pentru perioada în care a activat în Gruia, fiindcă formația respectivă nu-i achitase toți banii și a avut el probleme cu inspectorii ANAF.

Și în anii trecuți, jucătorii care plecau de la CFR se plângeau că primeau decizii de impunere din partea ANAF, motivul fiind că nu primeau din partea clubului TVA-ului aferent modului în care erau plătiți.

Citește și

Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele?
Campionate
13:14
Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele?
Citește mai mult
Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele?
Mbappe e în istoria UCL Starul lui Real Madrid, hat-trick la foc automat cu Olympiacos: performanța sa fabuloasă, depășită de un singur fotbalist
Liga Campionilor
12:03
Mbappe e în istoria UCL Starul lui Real Madrid, hat-trick la foc automat cu Olympiacos: performanța sa fabuloasă, depășită de un singur fotbalist
Citește mai mult
Mbappe e în istoria UCL Starul lui Real Madrid, hat-trick la foc automat cu Olympiacos: performanța sa fabuloasă, depășită de un singur fotbalist

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
rapid bucuresti CFR Cluj liga 1 datorii alexandru pascanu teste medicale
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share