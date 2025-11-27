CFR Cluj a avut probleme și a fost reclamată la comisii și pentru că nu le-a plătit jucătorilor TVA-ul aferent câștigurilor, unul dintre cazuri fiind cel al lui Denis Ciobotariu

Alexandru Pașcanu a aflat într-un mod original că e rău platnic față de o clinică medicală privată dintre cele mai importante care activează pe piața din România. El a fost trimis zilele trecute de Rapid pentru a efectua o serie de investigații, în urma accidentării pe care a suferit-o, mai precis un RMN.

Când a ajuns la clinică și i s-au solicitat datele personale pentru a i se face dosarul, el a fost anunțat că figurează în arhiva clinicii cu o sumă neachitată de foarte mulți ani. Fotbalistul a cerut explicații și i s-a prezentat fișa cu datoriile exacte neonorate. Acestea figurau către o sucursală a clinicii din Cluj și datează din august 2019.

Abia atunci Pașcanu a realizat despre ce e vorba. În acea vară, el a fost solicitat pentru a se transfera la CFR. Evoluase mai mulți ani în Anglia, la echipa lui Leicester U23.

Înainte de a parafa contractul cu clujenii, fundașul a fost trimis, cum se procedează cu fiecare jucător, să efectueze investigații medicale: RMN-uri, dar și alte teste și analize. Iar clubul nu a achitat sumele respective nici până acum.

Pentru a reuși să facă toate testele medicale de care are nevoie acum, Pașcanu s-a arătat dispus să achite el toată datoria, însă clinica respectivă i-a spus că suma trebuie virată către locația din Cluj, acolo unde a beneficiat de serviciile solicitate în urmă cu 6 ani.

În august 2019, CFR achita pe Pașcanu peste o jumătate de milion de euro. Pașcanu era pe val fiindcă fusese titular în naționala U21 a României, care avusese o evoluție entuziasmantă la Campionatul European. A câștigat o grupă cu Franța, Anglia și Croația, a disputat semifinala cu Germania și a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În tricoul CFR-ului însă, Pașcanu a jucat extrem de puțin, doar 5 jocuri, după care a fost împrumutat la Voluntari și Ponferadina, de unde Rapid l-a luat în toamna lui 2024 pentru 350.000 de euro.

În sezonul actual, el a bifat 12 jocuri pentru giuleșteni și a marcat două goluri, iar în 2024-2025 a trecut de 30 de partide în tricoul Rapidului, cu alte 3 goluri reușite.

CFR e un club care a tot avut litigii cu fotbaliștii, români și străini, în ultimii ani. Chiar recent, Denis Ciobotariu s-a judecat cu CFR pentru perioada în care a activat în Gruia, fiindcă formația respectivă nu-i achitase toți banii și a avut el probleme cu inspectorii ANAF.

Și în anii trecuți, jucătorii care plecau de la CFR se plângeau că primeau decizii de impunere din partea ANAF, motivul fiind că nu primeau din partea clubului TVA-ului aferent modului în care erau plătiți.

