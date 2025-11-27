Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele?
Cristi Chivu, afectat de eșecul suferit la Madrid Foto: Imago
Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele?

Theodor Jumătate
27.11.2025, ora 13:14
27.11.2025, ora 13:19
  • Cristi Chivu a pierdut încă un meci mare cu Inter Milano, 1-2 cu Atletico, la Madrid.
  • Care este punctul nevralgic al echipei nerazzurre și în Serie A, și în Champions League. 
  • Doi jucători importanți, schimbați și supărați a doua partidă la rând.

Cristi Chivu nu e în cel mai bun moment la Inter Milano.

A venit când echipa era la pământ, după 0-5 în finala Ligii Campionilor în fața lui PSG, și are un sezon dificil pe „Meazza”, cu ascensiuni și căderi.

Când crezi că e în plină forță, vine un meci și îl lovește dur. Sau două, cum se întâmplă acum.

Două înfrângeri, una în Serie A, alta în Champions, care au scuturat brutal squadra nerazzurra.

Interul lui Chivu pierde meciurile importante

La 44 de ani, în prima stagiune ca antrenor de la început, după returul cu Parma la debutul în fotbalul profesionist, Chivu are o problemă.

Nu rezistă în partidele cu adevărat importante, împotriva unor adversari puternici. Echipa sa cedează. Se luptă, însă cedează.

Lautaro Martinez, căpitanul nerazzurro prins în presingul agresiv al jucătorilor lui Simeone Foto: Imago Lautaro Martinez, căpitanul nerazzurro prins în presingul agresiv al jucătorilor lui Simeone Foto: Imago
Lautaro Martinez, căpitanul nerazzurro prins în presingul agresiv al jucătorilor lui Simeone Foto: Imago

În trei luni la Inter 2025-2026, a avut cinci confruntări la cel mai înalt nivel și a pierdut patru dintre ele, trei în campionat, una în Ligă.

  • 13 septembrie (Serie A): 3-4 cu Juventus (d).
  • 25 octomvbrie (Serie A): 1-3 cu Napoli (d). 
  • 23 noiembrie (Serie A): 0-1 cu AC Milan (a). 
  • 26 noiembrie (Champions): 1-2 cu Atletico Madrid (d). 

În aceste dueluri, s-au înscris 15 goluri, dar jucătorii lui Chivu au condus o singură dată. Au avut 3-2 în repriza a doua pe terenul lui Juventus, înclinându-se de două ori în ultimele minute (3-4).

A câștigat numai un meci greu, în Italia, în deplasare.

  • 18 octombrie (Serie A): 1-0 cu AS Roma (d). 
4 este locul
ocupat de Interul lui Chivu și în Serie A (la 3 puncte de liderul Roma), și în Champions (aceeași distanță față de Arsenal)

Supărarea vedetelor înlocuite de Chivu

Ultima înfrângere a evidențiat și supărarea unor vedete în momentul în care au fost înlocuite de antrenor.

Căpitanul Lautaro Martinez, schimbat și în weekend, la 0-1 în derbyul cu Milan, a părăsit terenul afectat. Dădea din cap, vizibil nemulțumit.

La fel s-a așezat pe banca de rezerve și Hakan Calhanoglu, în același minut 72. Mijlocașul turc fusese înlocuit și el contra Milanului.

Hakan Calhanoglu (dreapta), fără consistență miercuri, pe „Metropolitano” Foto: Imago Hakan Calhanoglu (dreapta), fără consistență miercuri, pe „Metropolitano” Foto: Imago
Hakan Calhanoglu (dreapta), fără consistență miercuri, pe „Metropolitano” Foto: Imago

Nu mult mai târziu (79), Federico Dimarco a fost și el chemat la marginea terenului, cedându-i locul lui Luis Henrique.

Modificările n-au avut însă efectul așteptat de Chivu. Atletico a controlat sfârșitul meciului și, în prelungiri, a marcat pentru 2-1 la o fază fixă. Un corner la care nerazzurrii au fost surprinși de Gimenez.

21 de meciuri
are Chivu la Inter: 14 victorii, un egal și 6 înfrângeri (golaveraj 45-21)

Liga Campionilor Atletico Madrid serie a italia Inter Milano Cristi Chivu
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

