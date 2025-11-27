Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele?

Cristi Chivu a pierdut încă un meci mare cu Inter Milano, 1-2 cu Atletico, la Madrid.

Care este punctul nevralgic al echipei nerazzurre și în Serie A, și în Champions League.

Doi jucători importanți, schimbați și supărați a doua partidă la rând.

Cristi Chivu nu e în cel mai bun moment la Inter Milano.

A venit când echipa era la pământ, după 0-5 în finala Ligii Campionilor în fața lui PSG, și are un sezon dificil pe „Meazza”, cu ascensiuni și căderi.

Când crezi că e în plină forță, vine un meci și îl lovește dur. Sau două, cum se întâmplă acum.

Două înfrângeri, una în Serie A, alta în Champions, care au scuturat brutal squadra nerazzurra.

Interul lui Chivu pierde meciurile importante

La 44 de ani, în prima stagiune ca antrenor de la început, după returul cu Parma la debutul în fotbalul profesionist, Chivu are o problemă.

Nu rezistă în partidele cu adevărat importante, împotriva unor adversari puternici. Echipa sa cedează. Se luptă, însă cedează.

Lautaro Martinez, căpitanul nerazzurro prins în presingul agresiv al jucătorilor lui Simeone Foto: Imago

În trei luni la Inter 2025-2026, a avut cinci confruntări la cel mai înalt nivel și a pierdut patru dintre ele, trei în campionat, una în Ligă.

13 septembrie (Serie A): 3-4 cu Juventus (d).

25 octomvbrie (Serie A): 1-3 cu Napoli (d).

23 noiembrie (Serie A): 0-1 cu AC Milan (a).

26 noiembrie (Champions): 1-2 cu Atletico Madrid (d).

În aceste dueluri, s-au înscris 15 goluri, dar jucătorii lui Chivu au condus o singură dată. Au avut 3-2 în repriza a doua pe terenul lui Juventus, înclinându-se de două ori în ultimele minute (3-4).

A câștigat numai un meci greu, în Italia, în deplasare.

18 octombrie (Serie A): 1-0 cu AS Roma (d).

4 este locul ocupat de Interul lui Chivu și în Serie A (la 3 puncte de liderul Roma), și în Champions (aceeași distanță față de Arsenal)

Supărarea vedetelor înlocuite de Chivu

Ultima înfrângere a evidențiat și supărarea unor vedete în momentul în care au fost înlocuite de antrenor.

Căpitanul Lautaro Martinez, schimbat și în weekend, la 0-1 în derbyul cu Milan, a părăsit terenul afectat. Dădea din cap, vizibil nemulțumit.

La fel s-a așezat pe banca de rezerve și Hakan Calhanoglu, în același minut 72. Mijlocașul turc fusese înlocuit și el contra Milanului.

Hakan Calhanoglu (dreapta), fără consistență miercuri, pe „Metropolitano” Foto: Imago

Nu mult mai târziu (79), Federico Dimarco a fost și el chemat la marginea terenului, cedându-i locul lui Luis Henrique.

Modificările n-au avut însă efectul așteptat de Chivu. Atletico a controlat sfârșitul meciului și, în prelungiri, a marcat pentru 2-1 la o fază fixă. Un corner la care nerazzurrii au fost surprinși de Gimenez.

21 de meciuri are Chivu la Inter: 14 victorii, un egal și 6 înfrângeri (golaveraj 45-21)

