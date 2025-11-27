„Fă-ți bagajele, bătrâne!”  FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului +11 foto
Manuel Neuer. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Fă-ți bagajele, bătrâne!” FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului

alt-text George Neagu
27.11.2025, ora 13:30
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 13:30
  • Arsenal - Bayern Munchen 3-1. Manuel Neuer (39 de ani) a fost ținta criticilor după greșelile comise în runda #5 din Liga Campionilor.

Arsenal este singura echipă care are maximum de puncte după cele 5 etape disputate în Liga Campionilor.

Formația antrenată de Mikel Arteta a trecut și de campioana Germaniei. Timber (22), Madueke (69) și Martinelli (77) au înscris golurile „tunarilor”, în timp ce pentru bavarezi a marcat tânărul Karl (32).

FOTO. Manuel Neuer, criticat după greșelile comise în Arsenal - Bayern

Jurrien Timber a deschis scorul în minutul 22 după ce a profitat de o greșeală a lui Manuel Neuer, care a ieșit greșit la un corner. Fundașul lui Arsenal a reușit să înscrie cu capul după centrarea executată de Bukayo Saka.

Tânărul Lennart Karl a restabilit egalitatea în minutul 32, dar Noni Madueke a readus-o pe Arsenal în avantaj în minutul 69.

Minutul 77 a fost picătura care a umplut paharul pentru fanii lui Bayern. Atunci, Gabriel Martinelli a fost lansat pe contraatac și, din preluare, a reușit să treacă de Manuel Neuer, care era ieșit mult din poartă.

Atacantul brazilian a înscris, în cele din urmă, cu poarta goală și a stabilit scorul final al partidei: 3-1.

Golul lui Gabriel Martinelli după greșeala mare comisă de Manuel Neuer. Foto: Captură YouTube/Prima Sport
Golul lui Gabriel Martinelli după greșeala mare comisă de Manuel Neuer. Foto: Captură YouTube/Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Golul lui Gabriel Martinelli după greșeala mare comisă de Manuel Neuer. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Gabriel Martinelli după greșeala mare comisă de Manuel Neuer. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Gabriel Martinelli după greșeala mare comisă de Manuel Neuer. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Gabriel Martinelli după greșeala mare comisă de Manuel Neuer. Foto: Captură YouTube/Prima Sport Golul lui Gabriel Martinelli după greșeala mare comisă de Manuel Neuer. Foto: Captură YouTube/Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Fanii au fost foarte furioși pe Manuel Neuer, transmițând mai multe mesaje pe rețelele de socializare în care și-au exprimat nemulțumirea:

  • „Poziția lui preferată este mijlocul terenului”
  • „Fă-ți bagajele, bătrâne”
  • „Are 39 de ani și încă mai face astfel de trucuri. Las-o baltă, bătrâne. Aici nu e Bundesliga”
  • „Uneori e atât de frustrant”
  • „Prima atingere a lui Martinelli l-a făcut pe Neuer să arate complet ridicol”, potrivit dailymail.co.uk

Reacția lui Manuel Neuer: „Trebuie pur și simplu să-ți asumi un risc”

Portarul lui Bayern a vorbit despre greșeala comisă la golul marcat de Gabriel Martinelli în minutul 77.

„Când echipa ta e în urmă, trebuie pur și simplu să-ți asumi un risc mai mare. În primul rând, pasa a fost bună. Am văzut că Martinelli aleargă împotriva lui Jo (n.r. - Kimmich). Cred că este și puțin mai rapid decât Jo. Era clar că va fi o ocazie mare.

Dar am încercat să previn asta. Și el a dus-o bine în lateral. Atingerea a fost decisivă, iar pasa a fost bună. Nu mai ajungeam acolo”, a declarat Manuel Neuer, conform sportbild.bild.de.

Manuel Neuer a vorbit și despre greșeala de la golul lui Timber (min. 22), în care a ieșit greșit la un corner. Portarul german e de părere că la acea fază a fost fault în atac.

„Mi-am pierdut echilibrul. Este clar. Și apoi am avut o poziție diferită de cea pe care mi-aș fi dorit-o. Și n-am mai putut să avansez. Știm cu toții ce fac ei la cornere. Arbitrii știu și ei asta. Nu știu cum este în Premier League, dar au făcut-o și în meciurile europene.

Nu sunt un portar care se aruncă pe jos. Alții au făcut asta. Poate că ar fi ajutat în această situație. Dar, în principiu, trebuie să continui până când arbitrul fluieră. Și atunci s-ar putea să acorde o lovitură liberă”, a adăugat portarul german.

Manuel Neuer a fost transferat de Bayern Munchen în 2011 de la Schalke. De atunci, portarul german a evoluat în 577 de meciuri pentru formația bavareză.

După etapa 5, Arsenal se află pe primul loc în Liga Campionilor, cu maximum de puncte (15), în timp ce Bayern este pe locul 3, cu 12 puncte.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal515
2PSG512
3Bayern512
4Inter512
5Real Madrid512
6Dortmund510
7Chelsea510
8Sporting510
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City510
10Atalanta510
11Newcastle59
12Atletico Madrid59
13Liverpool59
14Galatasaray59
15PSV58
16Tottenham58
17Leverkusen58
18Barcelona57
19Qarabag57
20Napoli57
21Marseille56
22Juventus56
23AS Monaco56
24Pafos56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG56
26Club Brugge54
27Athletic Bilbao54
28Frankfurt54
29Copenhaga54
30Benfica53
31Slavia Praga53
32Bodo/Glimt52
33Olympiacos52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

Liga Campionilor bayern munchen arsenal manuel neuer gabriel martinelli
