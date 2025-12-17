„Impact devastator” Procesul care dezvăluie problemele financiare de la  CFR Cluj +43 foto
Fotografie ilustrativă (fotomontaj: Golazo.ro)
„Impact devastator” Procesul care dezvăluie problemele financiare de la CFR Cluj

Viorel Tudorache
Publicat: 17.12.2025, ora 15:20
Actualizat: 17.12.2025, ora 16:02
  • Presată de probleme financiare grave, CFR Cluj a obținut o victorie importantă în instanță.
  • Gruparea din Gruia a reușit să suspende temporar executarea silită a unei creanțe de peste 260.000 de euro care bloca conturile clubului și amenința desfășurarea activității sportive.

CFR Cluj face eforturi considerabile pentru a evita o nouă intrare în insolvență și pentru a-și proteja lichiditățile necesare plății salariilor jucătorilor, taxelor, utilităților și organizării meciurilor.

CFR Cluj a obținut suspendarea unei executări silite de peste 260.000 de euro

În acest context, CFR Cluj a cerut Judecătoriei Cluj-Napoca să suspende temporar executarea silită demarată de firma italiană de impresariat Top Eleven S.R.L., care urmărea recuperarea unei creanțe de peste 260.000 de euro.

Instanța a admis cererea de suspendare a executării silite luni, 15 decembrie, la șapte luni de la depunerea cererii, și poate fi atacată cu apel.

Potrivit documentului juridic, consemnat de rejust.ro, societatea italiană, care se află în procedură de lichidare, încearcă să recupereze de la CFR Cluj o datorie de 262.852,73 euro, plus 22.296 lei cheltuieli de executare.

CFR Cluj: „Executarea silită nelegală ar fi avut un impact devastator”

Din mențiunile făcute în fața instanței, CFR Cluj a explicat situația dificilă din conturile clubului.

În motivare se arată că, CFR Cluj a menționat în cererea de suspendare formulată pe 19 mai 2025 că „suma de 262.852 euro pusă în executare a blocat conturile bancare și a împiedicat efectuarea oricărei plăți, generând prejudicii ireversibile, întrucât societatea are de disputat două meciuri importante din Campionatul Național de Fotbal Liga 1 și nu poate plăti salariile, taxele și utilitățile”.

Potrivit hotărârii instanței, CFR Cluj a subliniat că „executarea silită nelegală ar fi avut un impact devastator asupra activității societății, generând pierderi financiare ireversibile și riscul de a fi sancționată de autoritățile fotbalistice naționale sau europene”.

În plus, clubul ardelean a invocat că datoria pusă în executare ar fi fost prescrisă: „La o simplă «pipăire» a fondului cauzei, rezultă că creditorul a urmărit o creanță demult prescrisă, pentru care a intervenit decăderea, dreptul creditoarei fiind stins ca urmare a parcurgerii procedurii reorganizare judiciare”.

14.842 de lei
este cauțiunea depusă de CFR Cluj, echivalentă cu 1.341.441,61 lei, raportat la valoarea debitului executat

CFR Cluj, protejată de judecători

Judecătorii au apreciat că argumentele clubului CFR Cluj sunt temeinice și că neplata obligațiilor curente ar fi putut atrage sancțiuni severe din partea organismelor fotbalistice, inclusiv depunctări, interdicții la transferuri sau chiar excluderea.

În hotărâre se arată: „Contestatoarea are ca obiect principal de activitate desfășurarea activităților sportive în domeniul fotbalului, activitate care presupune obligații financiare permanente și imperative, precum plata salariilor sportivilor și personalului tehnic, achitarea taxelor către federațiile sportive, organizarea competițiilor, asigurarea logisticii necesare desfășurării meciurilor oficiale, precum și respectarea condițiilor de licențiere impuse de organismele sportive naționale și internaționale”.

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Instanța: „Risc real și iminent de blocare a activității sportive”

Instanța a subliniat că poprirea conturilor bancare a lipsit clubul de lichiditățile necesare funcționării imediate, ceea ce ar fi putut conduce la blocarea activității sportive:

„Prin instituirea popririi asupra conturilor bancare, contestatoarea este lipsită de lichiditățile necesare funcționării imediate, ceea ce conduce la imposibilitatea onorării obligațiilor curente și la riscul real și iminent de blocare a activității sportive.

Or, o asemenea situație ar avea consecințe ireversibile, întrucât neplata salariilor și a obligațiilor față de organismele sportive poate atrage sancțiuni disciplinare severe, inclusiv depunctări, interdicția de a efectua transferuri sau chiar excluderea din competiții”.

Am dat o sumă de bani și ne-am eșalonat datoriile, astfel că evităm insolvența. Clubul nu stă prea bine financiar și ne luptăm în fiecare zi să aducem bani. Din păcate, cea mai importantă sursă rămâne vânzarea de jucători. Se vând cei mai buni, cei mai în formă, iar eu sunt îngrijorat că nu avem alții de aceeași valoare. Există pericolul insolvenței, dar sper să evităm această situație. Există oferte pentru trei jucători, dar dacă îi dăm pe toți, cu cine mai joc? Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

„Continuarea executării silite ar fi produs un prejudiciu grav și disproporționat”

Judecătorii au arătat că dacă executarea silită ar fi continuat până la soluționarea contestației, prejudiciul produs clubului ar fi fost grav și disproporționat, ireparabil ulterior:

„Astfel, continuarea executării silite până la soluționarea contestației la executare ar produce un prejudiciu grav și disproporționat, care nu ar putea fi ulterior reparat prin restituirea sumelor executate, întrucât afectarea activității sportive, precum și eventualele sancțiuni în cadrul competiției sportive, reprezintă prejudicii cu caracter ireversibil”.

„Se impune temporizarea executării silite”

Mai mult, instanța a avut în vedere situația creditorului Top Eleven SRL, aflat în insolvență, și a concluzionat că suspendarea executării silite nu îi afectează drepturile:

„Pentru a evita prejudicierea drepturilor contestatorului (n.r. CFR Cluj), față de motivele invocate în susținerea cererii de suspendare, instanța apreciază că se impune temporizarea executării silite.

Instanța are în vedere faptul că temporizarea procedurii nu este de natură a produce efecte negative importante sau de neremediat asupra creditorului (n.r. Top Eleven SRL), chiar dacă se află în procedura insolvenței”.

CFR Cluj liga 1 datorii
