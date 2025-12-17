Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul naționalei și al echipei Tottenham, a fost prezent la vizita lui Nicușor Dan (55 de ani), președintele României, de la Londra.

Nicușor Dan efectuează zilele acestea o vizită în rândul comunităților de români din Marea Britanie. Întâlnirea dintre președintele țării și Radu Drăgușin a avut loc la sediul Ambasadei României la Londra.

Radu Drăgușin: „Mă bucur să fiu printre români”

Fundașul lui Tottenham a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele României, Nicușor Dan.

„Este o onoare să fiu aici, Mă bucur să fiu printre români să aud din nou limba română. Este dificil când pleci de acasă, eu am plecat de la 16 ani. Dar este o experienţă din care am învăţat multe lucruri” , a spus Drăgușin, conform news.ro.

Radu Drăgușin a plecat din România la doar 16 ani, atunci când a ajuns în Italia. Din 2018, fundașul român a evoluat numai pentru cluburi din străinătate: Juventus, Sampdoria, Salernitana, Genoa și Tottenham.

După transferul său la Tottenham, Drăgușin a suferit în februarie anul acesta o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

Fundașul român a trecut peste această problemă și a jucat pentru prima dată pentru clubul englez după o pauză de aproape 10 luni, într-un meci amical.

Sperăm să ne calificăm şi să fim în formă cât mai bună. Vom fi în formulă completă la baraj, deci sigur vom avea o şansă bună. Suntem motivaţi să obţinem victoria. Radu Drăgușin, despre meciul României cu Turcia

Nicușor Dan: „O întâlnire extraordinar de bună”

Președintele României a scris pe rețelele de socializare un mesaj despre întâlnirea sa românii care locuiesc în Marea Britanie, printre care și Radu Drăgușin.

„O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Diaspora românească este o resursă neprețuită care păstrează identitatea vie și duce România mai departe, oriunde s-ar afla”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

