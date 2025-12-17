Nicușor Dan, contrazis Eduard Novak a reacționat după sesizarea făcută de președinte la CCR: „Oare hotărârile ÎCCJ nu mai contează?”. La ce se referă

Eduard Novak (49 de ani), fostul ministru al Sportului, a reacționat public după ce președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu „Legea Novak”.

Noul act normativ prevede ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează în competițiile naționale oficiale să fie români.

Nicușor Dan susține că actul normativ adoptat de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, prevăzute atât în Constituția României, cât și în tratatele Uniunii Europene.

Eduard Novak a reacționat după ce președintele României a atacat la CCR Legea Sportului:

Eduard Novak a declarat că a fost surprins de demersul președintelui și a pus sub semnul întrebării argumentele invocate.

„Am fost foarte surpins de reacție. S-a antepronunțat. Oare hotărârile Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) nu mai contează în România?

Sau poate cei care l-au sfătuit nu sunt bine pregătiți. Legal, nu există probleme. Legea a avut un parcurs până acum.

Eu am încredere în CCR. Sper să se respecte legile europene”, a declarat Novak, potrivit stiripesurse.ro.

Mai multe cluburi din Superliga, printre .care Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și Oțelul, au contestat recent legea votată pe 19 noiembrie 2025, invocând o posibilă incompatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

Curtea Constituțională a României va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

ÎCCJ a decis că „Legea Novak” nu contravine normelor Uniunii Europene

Într-o decizie pronunțată pe 22 ianuarie 2025, în procesul cu gruparea de handbal CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, ÎCCJ a stabilit că „Ordinul Novak”, predecesorul legii votate în noiembrie, este legal și nu contravine dreptului european.

Ințial, Curtea de Apel Cluj a anulat „Ordinul Novak”, dar Agenţia Naţională pentru Sport, continuator al Ministerului Sportului, a făcut recurs la ÎCCJ.

Instanța supremă a subliniat că măsura reprezintă o politică de stat menită să stimuleze participarea sportivilor români și să consolideze selecția pentru echipele naționale.

ÎCCJ a subliniat că situația legii Novak nu se compară cu celebra cauză Bosman, în care restricțiile asupra numărului de jucători străini în cluburi din UE au fost considerate ilegale.

Înalta Curte reține că, în acest caz, nu este vorba despre o regulă stabilită de asociațiile sportive, ceea ce ar fi necesar pentru a se aplica regulile UE care interzic acordurile între companii care restricționează concurența (articolul 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene).

Regula „Novak”, au explicat judecătorii în motivare, nu vine de la cluburi sau asociații, ci este impusă de stat, prin Ministerul Sportului, autoritatea care coordonează politica sportivă a țării.

Curtea arată că legea românească urmărește protejarea interesului public și dezvoltarea sportului național, stabilește doar un minimum de jucători români pe teren și nu împiedică libertatea de muncă a sportivilor străini în competițiile interne sau în alte state membre.

Nicușor Dan contestă „Ordinul Novak”: „Nu respectă cerințele de calitate”

Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională despre neregulile „Ordinului Novak”.

„ Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene , prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale”, a transmis președintele României Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Președintele României a descoperit mai multe hibe în textul legii:

„Totodată, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, a continuat conducătorul statului.

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și până la 1.000.000 de lei, potrivit proiectului de lege.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport