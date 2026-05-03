Kimi Antonelli (19 ani), pilotul de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu de la Miami.

Este a treia victorie consecutivă pentru tânărul pilot italian, după ce s-a impus pe circuitele din China și Japonia.

Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu de la Miami

Plecat din pole-position, Antonelli l-a avut în spatele său pe Max Verstappen, fostul campion mondial. Olandezul s-a lansat foarte bine la start, reușind să îl depășească pe Antonelli chiar până în primul viraj. Același lucru l-a reușit și Charles Leclerc.

Totuși, Verstappen nu a stat mult în frunte, deoarece a pierdut controlul monopostului și s-a răsucit pe pistă, retrogradând spre jumătatea clasamentului.

Din acel moment, experiența și-a spus cuvântul, deoarece fostul campion din Formula 1 a reușit să recupereze multe poziții, clasându-se la final pe locul al cincilea.

Antonelli, surpriza plăcută a acestui sezon din Formula 1, a reușit să îl țină în spate pe Lando Norris, campionul din sezonul trecut, și a rămas pe prima poziție până la final, confirmând că victoriile din China și Japonia nu au fost întâmplătoare.

Odată cu acest succes, italianul s-a distanțat în clasamentul general al piloților.

Piloții McLaren au avut și ei o cursă bună, Lando Norris fiind pe locul al doilea la final, în timp ce Piastri s-a clasat pe poziția a treia.

Pentru piloții de la Ferrari, Leclerc și Hamilton, cursa de la Miami este una de uitat. Charles Leclerc a ocupat mult timp poziție de podium, dar a fost depășit chiar în ultimul tur de Oscar Piastri.

Lewis Hamilton a avut și el parte de o cursă slabă, terminând pe locul șase, fără a pune probleme primelor locuri pe parcursul întrecerii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport