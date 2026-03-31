„Gata, s-a terminat!”  Clubul din Liga 2 a primit o veste îngrijorătoare din partea Primăriei, chiar când se bate la promovare: „Nu mai dăm niciodată”

Chindia Târgoviște, club aflat în play-off-ul Ligii 2, a primit o veste îngrijorătoare din punct de vedere financiar.

Primăria, unul dintre asociații clubului, a anunțat că nu va mai da bani echipei dincolo de cota din bani publici

Chindia Târgoviște s-a calificat în play-off-ul din Liga 2, acolo unde ocupă locul 6, cu 39 de puncte.

„Nu știm câți bani a băgat până acum”

În ședința din 24 martie a Consiliului Local Municipal Târgoviște, primarul Daniel Cristian Stan a spus că pentru echipa Chindia va fi alocată suma de 1,2 milioane de lei.

Dan Alexandru Tică, consilier PNL, a reacționat imediat după ce a auzit această hotărâre.

„Niciodată nu e prezent un reprezentant al clubului la aceste ședințe, mai ales când solicită asemenea sume de bani.

Să ne explice și nouă cum se cheltuie acești bani, pe care îi tot dăm de atâția ani și nu se mai termină” , a spus Tică, conform gsp.ro.

Tică face referire la Marius Pavel, președintele și sponsorul clubului Chindia Târgoviște. Acesta a preluat 60% din club. Primăria și Consiliul Județean mai dețin câte 20% fiecare.

Despre Marius Pavel, consilierul PNL a precizat că „nu știm câți bani a băgat până acum”. Nici primarul nu a putut preciza câți bani a investit omul de afaceri.

Această sumă se acordă exclusiv pentru achitarea unor mai vechi datorii ale clubului la ANAF, acumulate anterior anului acestuia Daniel Cristian Stan, primar Târgoviște, despre cei 1,2 milioane de lei

Daniel Cristian Stan: „Gata, acum s-a terminat”

Primarul le-a transmis apoi celor prezenți la ședință:

„ Gata, acum s-a terminat! Nu că nu mai dăm nimic anul ăsta, nu mai dăm niciodată! Pot veni să solicite bani doar pe fonduri nerambursabile. Eu aici spun despre cotizația care ne revine pentru cele 20 de procente pe care le deține Primăria, ca asociat".

În anul 2025, Primăria a mărit cotizația stabilită inițial, de 20%, fie după rectificările bugetare din toamnă, fie cu programe sportive care, în total, ajungeau la 400.000 - 500.000 de euro.

Potrivit sursei citate, între Daniel Cristian Stan și Marius Pavel s-ar fi produs o ruptură din cauza faptului că finanțatorul Chindiei nu s-ar fi achitat în totalitate de promisiunile financiare.

Marius Pavel ar fi plătit recent 200.000 de euro pentru achitarea unor alte datorii mai vechi pentru ca echipa să poată primi dreptul de promovare în Liga 1.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul 1 56 2 Sepsi 1 47 3 FC Voluntari 1 42 4 Steaua 1 39 5 FC Bihor 1 39 6 Chindia Târgoviște 1 39

VIDEO: cele mai noi imagini din sport