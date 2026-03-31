Pe bani publici, doar Steaua are interzis! Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
Singura formație care n-are drept de promovare dintre primele 6 din liga secundă e CSA Steaua
Pe bani publici, doar Steaua are interzis! Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale

Publicat: 31.03.2026, ora 22:16
Actualizat: 31.03.2026, ora 23:37
  • Singura formație care n-are drept de promovare dintre primele 6 din liga secundă e CSA Steaua
  • Toate celelalte cluburi au accesat și ele bani de la bugetul de stat sau local, care le-au asigurat bugetul de venituri în procente care variază între 45 și peste 80%

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că în această săptămână va anunța metoda pe care o va propune pentru ca Steaua, echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei, să primească din punct de vedere juridic dreptul de a putea promova în Liga 1.

Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026

În acest moment, echipa nu e eligibilă pentru a evolua pe prima scenă, deși concurează în play-off-ul Ligii secunde. Legea Sportului interzice cluburilor care sunt organizate ca societăți de drept public să aibă acces în ligile profesioniste. E cazul celor de la CSA Steaua.

În rest, toate celelalte 5 formații din play-off vor avea dreptul să joace pe prima scenă în cazul în care vor obține licența, dar și calificarea pe teren: fie se vor clasa pe unul dintre primele două locuri și vor promova direct, fie vor câștiga barajul cu o adversară din play-out-ul Superligii. 

Cum arată play-off-ul Ligii 2 după prima etapă

  1. Corvinul 56p
  2. Sepsi 47p
  3. Voluntari 42p
  4. Chindia 39p
  5. Bihor 39p
  6. Steaua 39p

Diferența dintre Steaua și celelalte cluburi ține doar de organizarea juridică: drept public versus drept privat. În realitate însă, din punct de vedere al finanțării și mai ales al dependenței de fondurile de stat sau ale autorităților locale, nu există absolut nici o deosebire. 

Corvinul și-a acoperit toate cheltuielile cu banii de la bugetul local

Conform rapoartelor financiare ale acestor cluburi, conexiunea la rețeaua de sume de la buget, de stat sau local, e una mare și chiar foarte mare. Exact ca și în cazul celor de la Steaua.

CORVINUL, grupare care conduce detașat Liga secundă și e foarte aproape de a bifa și matematic accesul în Liga 1, s-a ales în 2025 cu peste 1.000.000 de euro de la Primăria din oraș.

Suma a reprezentat circa 75% din toate veniturile realizate de club anul trecut. Mai mult, toate cheltuielile cu salariile jucătorilor, antrenorilor și celorlalți angajați au fost acoperite cu banii de la autoritatea locală.

Iar din restul veniturilor generate de club, printre care drepturi TV, bonusuri UEFA, bilete de meci, sponsorizări, s-a realizat un profit bun pentru un club de Liga 2: peste 300.000 de euro!

Steaua 2,65 milioane, Chindia 2,2 milioane

CHINDIA TÂRGOVIȘTE și-a prezentat și ea raportul financiar pentru 2025. Și e fix în situația Corvinului. Banii proveniți de la autoritățile locale înseamnă 77% din venituri, doar că suma e de două ori mai mare decât în cazul hunedorenilor: Chindia s-a ales de la Primărie cu 2,2 milioane de euro!

SEPSI SF. GHEORGHE, care vizează și ea promovarea, e abonată în schimb la fonduri de stat. Dar nu la cele ale bugetului Guvernului României, ci la cele de la Budapesta. Finanțarea din Ungaria lui Viktor Orban a fost și în 2025 imensă: peste 4 milioane de euro!

2,65 milioane de euro
a fost bugetul secției de fotbal Steaua pentru 2024, conform unei informări pe care a făcut-o MApN pe parcursul anului trecut

FC BIHOR și VOLUNTARI, la fel și STEAUA, nu au dezvăluit încă bilanțul contabil pentru anul trecut. Însă cifrele aferente lui 2024 arată sume mari de la Primărie și Consiliile Locale sau Județene.

Împreună, Voluntari și Bihor au primit aproape 5 milioane de euro. FC Voluntari a ajuns în 2024 la o dependență care a trecut de 80% față de fondurile locale, raportate la veniturile totale ale clubului.

Tabloul finanțării publice pentru echipele din play-off-ul Ligii 2

CLUBFINANȚARE DE STAT/LOCALĂDREPT DE PROMOVARE
Corvinul1.100.000DA
Sepsi4.300.000DA
Voluntari3.600.000*DA
Chindia2.200.000DA
Bihor1.250.000*DA
Steaua2.650.000*NU
* sumă aferentă anului 2024, raportul pentru 2025 nefiind încă făcut public
5,4 milioane de euro
au fost fondurile primite de Steaua, echipa de fotbal, de la bugetul MApN, pentru anii 2023 și 2024. Comparativ, în aceeași perioadă, FC Voluntari a fost finanțată de Primărie și Consiliul Județean cu 6,1 milioane euro, în vreme ce FC Argeș, care a promovat în Liga 1 în vara trecută, a rulat din fondurile locale 6 milioane de euro în 2024 și 2025

Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
liga 2 CSA Steaua finantare bani publici
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
