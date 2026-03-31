Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale

Singura formație care n-are drept de promovare dintre primele 6 din liga secundă e CSA Steaua

Toate celelalte cluburi au accesat și ele bani de la bugetul de stat sau local, care le-au asigurat bugetul de venituri în procente care variază între 45 și peste 80%

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că în această săptămână va anunța metoda pe care o va propune pentru ca Steaua, echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei, să primească din punct de vedere juridic dreptul de a putea promova în Liga 1.

În acest moment, echipa nu e eligibilă pentru a evolua pe prima scenă, deși concurează în play-off-ul Ligii secunde. Legea Sportului interzice cluburilor care sunt organizate ca societăți de drept public să aibă acces în ligile profesioniste. E cazul celor de la CSA Steaua.

În rest, toate celelalte 5 formații din play-off vor avea dreptul să joace pe prima scenă în cazul în care vor obține licența, dar și calificarea pe teren: fie se vor clasa pe unul dintre primele două locuri și vor promova direct, fie vor câștiga barajul cu o adversară din play-out-ul Superligii.

Cum arată play-off -ul Ligii 2 după prima etapă

Corvinul 56p Sepsi 47p Voluntari 42p Chindia 39p Bihor 39p Steaua 39p

Diferența dintre Steaua și celelalte cluburi ține doar de organizarea juridică: drept public versus drept privat. În realitate însă, din punct de vedere al finanțării și mai ales al dependenței de fondurile de stat sau ale autorităților locale, nu există absolut nici o deosebire.

Corvinul și-a acoperit toate cheltuielile cu banii de la bugetul local

Conform rapoartelor financiare ale acestor cluburi, conexiunea la rețeaua de sume de la buget, de stat sau local, e una mare și chiar foarte mare. Exact ca și în cazul celor de la Steaua.

CORVINUL, grupare care conduce detașat Liga secundă și e foarte aproape de a bifa și matematic accesul în Liga 1, s-a ales în 2025 cu peste 1.000.000 de euro de la Primăria din oraș.

Suma a reprezentat circa 75% din toate veniturile realizate de club anul trecut. Mai mult, toate cheltuielile cu salariile jucătorilor, antrenorilor și celorlalți angajați au fost acoperite cu banii de la autoritatea locală.

Iar din restul veniturilor generate de club, printre care drepturi TV, bonusuri UEFA, bilete de meci, sponsorizări, s-a realizat un profit bun pentru un club de Liga 2: peste 300.000 de euro!

Steaua 2,65 milioane, Chindia 2,2 milioane

CHINDIA TÂRGOVIȘTE și-a prezentat și ea raportul financiar pentru 2025. Și e fix în situația Corvinului. Banii proveniți de la autoritățile locale înseamnă 77% din venituri, doar că suma e de două ori mai mare decât în cazul hunedorenilor: Chindia s-a ales de la Primărie cu 2,2 milioane de euro!

SEPSI SF. GHEORGHE, care vizează și ea promovarea, e abonată în schimb la fonduri de stat. Dar nu la cele ale bugetului Guvernului României, ci la cele de la Budapesta. Finanțarea din Ungaria lui Viktor Orban a fost și în 2025 imensă: peste 4 milioane de euro!

2,65 milioane de euro a fost bugetul secției de fotbal Steaua pentru 2024, conform unei informări pe care a făcut-o MApN pe parcursul anului trecut

FC BIHOR și VOLUNTARI, la fel și STEAUA, nu au dezvăluit încă bilanțul contabil pentru anul trecut. Însă cifrele aferente lui 2024 arată sume mari de la Primărie și Consiliile Locale sau Județene.

Împreună, Voluntari și Bihor au primit aproape 5 milioane de euro. FC Voluntari a ajuns în 2024 la o dependență care a trecut de 80% față de fondurile locale, raportate la veniturile totale ale clubului.

Tabloul finanțării publice pentru echipele din play-off -ul Ligii 2

CLUB FINANȚARE DE STAT/LOCALĂ DREPT DE PROMOVARE Corvinul 1.100.000 DA Sepsi 4.300.000 DA Voluntari 3.600.000* DA Chindia 2.200.000 DA Bihor 1.250.000* DA Steaua 2.650.000* NU * sumă aferentă anului 2024, raportul pentru 2025 nefiind încă făcut public * sumă aferentă anului 2024, raportul pentru 2025 nefiind încă făcut public

5,4 milioane de euro au fost fondurile primite de Steaua, echipa de fotbal, de la bugetul MApN, pentru anii 2023 și 2024. Comparativ, în aceeași perioadă, FC Voluntari a fost finanțată de Primărie și Consiliul Județean cu 6,1 milioane euro, în vreme ce FC Argeș, care a promovat în Liga 1 în vara trecută, a rulat din fondurile locale 6 milioane de euro în 2024 și 2025

