„L-am sunat să-l felicit" Răspunsul primit de Liță Dumitru de la Hagi, legat de națională + Ce spune despre Lucescu

alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 21:25
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 21:25
  • Liță Dumitru (76 de ani), fostul mare internațional, l-a sunat pe Gheorghe Hagi (61 de ani) ca să-l felicite pentru postul de selecționer.
După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de situația considerată incompatibilă cu postul de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Liță Dumitru, despre Hagi: „L-am sunat să-l felicit”

Imediat după ce a fost sunat, Hagi i-a oferit răspunsul lui Liță Dumitru cu privire la potențiala sa venire pe banca naționalei.

„Eu l-am sunat pe Gică Hagi chiar astăzi (n.r. marți), l-am sunat să-l felicit. Dar mi-a spus: «Deocamdată n-am semnat, Liță!». M-am grăbit, probabil că trebuie să mai așteptăm o zi, două sau cât trebuie să mai așteptăm.

Părerea mea e că acolo e locul lui! Gică a investit în fotbal, fotbalul a investit în Gică. Totodată, a înțeles chestiunile acestea și a depus, de unul singur, o muncă remarcabilă la Constanța, unde a făcut un club ca Farul să devină cunoscut pe linie internațională.

A făcut o treabă formidabilă, iar eu cred că generația lui Gică Hagi, Gică Popescu și a tuturor celorlalți care ne-au făcut să ne bucurăm de fotbal adevărat ar trebui să vină și să facă aceeași treabă: să conducă fotbalul românesc”, a declarat Liță Dumitru, conform gsp.ro.

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

Gică Hagi în postura de selecționer al naționalei României/ Foto: Getty Images
  • După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club:  Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

Liță Dumitru, despre Mircea Lucescu: „I-am spus că sunt alături de el”

Liță Dumitru a vorbit și despre situația lui Mircea Lucescu, selecționerul având mai multe probleme de sănătate.

Amicalul cu Slovacia e ultimul cu Lucescu selecționer, însă el nu va fi prezent la Bratislava, aflându-se în spital, după ce duminică dimineața, i s-a făcut rău la antrenament și a fost diagnosticat cu tahicardie ventriculară la Spitalul Universitar.

„Sunt două aspecte. Primul aspect este legat de Mircea, care, după părerea mea, a fost unul dintre marii antrenori pe care i-a avut România. A ajuns la o vârstă la care e normal, se întâmplă ca organismul să nu mai reziste.

L-am sunat, i-am spus că sunt alături de el și că România, la meciul acesta (n.r. 0-1 cu Turcia), a făcut o repriză bună. Dacă ar fi marcat, România câștiga jocul acela!

În a doua repriză, în sfârșit, am căzut, din cauza faptului că nu există atât de multă valoare! Turcii au o echipă bună, au un fotbal foarte bun.

Păcat de numele lui Mircea... Am mai văzut prin ziare. Noi suntem români și tot timpul ne pare bine de răul altuia. Am văzut jigniri la adresa lui. Păcat! Mircea a format mulți jucători, iar Generația de Aur i se datorează și lui Lucescu, fiindcă în perioada aceea i-a luat și i-a dezvoltat.

N-are rost să mai vorbim despre lucrurile pe care Mircea Lucescu le-a făcut pentru fotbalul românesc.

Mircea este bolnav și părerea mea e că ar trebui să-l protejăm. Am citit multe răutăți, că e bătrân, că nu știu ce a făcut.... Ar trebui să ne gândim, în primul rând, că el face un efort mare fiind acolo”, a mai spus Liță Dumitru.

50 de selecții
și 12 goluri a reușit Liță Dumitru în tricoul naționalei României

