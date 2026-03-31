România U18 obține calificarea „Tricolorii” merg în turul următor al preliminariilor + Remiză cu Ucraina la U19

România FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Nationala

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 31.03.2026, ora 21:52
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 21:52
  • România U18, selecționata pregătită de Ion Marin, a încheiat la egalitate cu Danemarca, scor 2-2, și a promovat în Liga A a preliminariilor pentru EURO U19 din 2027.
  • Reprezentativa U19 a României a obținut și ea o remiză astăzi, cu Ucraina, scor 1-1. Meciul s-a jucat la Voluntari.

România U18 a încheiat pe primul loc grupa, la egalitate cu Danemarca, ambele având șapte puncte. Din grupă au mai făcut parte Andorra și Liechtenstein.

România U18 a promovat în Liga A a preliminariilor pentru Euro U19

Formația pregătită de Ion Marin a deschis scorul prin Fernando Pellegrini în minutul 40, dar Danemarca a intrat în avantaj la pauză, după ce a marcat rapid două goluri în minutele 44 și 45+2.

În repriza secundă, după un joc echilibrat, „tricolorii” mici au dat lovitura în minutul 90. Andrei Roateș, fotbalist care fusese introdus în minutul 78, a marcat golul care a restabilit egalitatea pe tabelă și totodată a asigurat calificarea României în faza următoare.

Pe parcursul reprizei secunde, România a lovit bara prin Denis Țăroi, în minutul 47, în timp ce nordicii au trimis de două ori în bara porții lui Răzvan Farcaș.

Clasamentul Grupei:

  • 1. ROMÂNIA - 7 puncte
  • 2. Danemarca - 7 puncte
  • 3. Andorra - 3 puncte
  • 4. Liechtenstein - 0 puncte

România U19 a remizat pe teren propriu cu Ucraina

Reprezentativa U19 a României a întâlnit-o pe Ucraina la Voluntari, în ultimul meci din din grupa E a preliminariilor Campionatului European.

Mihai Toma, mijlocașul de la FCSB, a deschis scorul în minutul 26, după ce a preluat pe piept și a finalizat din doar câțiva metri.

Deși a dominat în prima repriză, naționala noastră a avut probleme în partea a doua, după ce Bodo a fost eliminat pentru o intrare dură în minutul 60.

Adversari au speculat momentul de slăbiciune al „tricolorilor” și au restabilit egalitatea prin Kamensky, în minutul 85, după ce mijlocașul a profitat de o nesincronizare în defensiva României.

  • Ca urmare a acestui rezultat, România U19 a terminat grupa preliminară pe locul 4, ultimul, și a ratat calificarea la Campionatul European.

Clasamentul grupei:

  • 1. Ucraina - 7 puncte
  • 2. Irlanda de Nord - 4 puncte
  • 3. Kazakhstan - 3 puncte
  • 4. ROMÂNIA - 2 puncte

calificare romania u19 euro u19 danemarca u19 ucraina u19
Știrile zilei din sport
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share