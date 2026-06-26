Legenda luptă din nou cu cancerul Chris Evert dezvăluie că „nemiloasa” boală a recidivat pentru a treia oară

Chris Evert (71 de ani), câştigătoare a 18 titluri de Grand Slam la simplu, a anunţat că se confruntă cu o nouă recidivă a cancerului ovarian.

Legendara jucătoare de tenis se luptă pentru a treia oară cu „nemiloasa” boală.

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Chris Evert a declarat că va lua o pauză de la angajamentele sale profesionale odată cu începerea chimioterapiei. Trebuia să fie prezentă la Wimbledon, unde ar fi urmat să comenteze pentru ESPN.

Chris Evert se luptă din nou cu cancerul ovarian

Evert a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer ovarian asociat cu mutația BRCA, în stadiul 1, în decembrie 2021. Sora sa murise cu aproape doi ani în urmă, la vârsta de 62 de ani. Se confruntase cu aceeași boală.

Chris a încheiat tratamentul cu chimioterapie în mai 2022, afirmând că medicul ei era încrezător că boala nu va reapărea, deoarece fusese depistată într-un stadiu incipient.

La începutul anului 2023, americanca a anunțat că se afla în remisie. Cu toate acestea, la doar câteva luni distanță, ea a dezvăluit că boala i-a recidivat. Medicii au putut să o ajute, beneficiind din nou de avantajele depistării precoce.

Acum, Evert a fost diagnosticată din nou cu cancer ovarian. A făcut teste suplimentare după un rezultat anormal la tomografia computerizată.

„Am crezut întotdeauna în importanța de a fi deschisă și sinceră în ceea ce privește parcursul meu medical. În weekendul trecut, după ce am făcut tomografii computerizate și tomografia cu emisie de pozitroni, am aflat că cancerul meu ovarian a recidivat.

Am suferit deja o intervenție chirurgicală, ca prim pas în tratamentul și recuperarea mea, și voi începe chimioterapia în următoarele săptămâni.

Din această cauză, nu voi participa la Wimbledon anul acesta și mă voi retrage din angajamentele profesionale în următoarele câteva luni pentru a mă concentra asupra sănătății mele.

Cancerul ovarian este nemilos, dar voi rămâne optimistă și hotărâtă să continui această luptă.

Sunt profund recunoscătoare echipei mele medicale, familiei, prietenilor și tuturor celor care mi-au transmis cuvinte de bunătate și încurajare. Aștept cu nerăbdare să vă revăd pe toți în curând”, a scris Evert pe rețelele sociale.

1.304 victorii a obținut Chris Evert de-a lungul carierei. A pierdut doar 144 de meciuri

După ce a primit al doilea diagnostic, Evert s-a implicat activ în campanii prin care încurajează oamenii să efectueze teste genetice pentru a permite depistarea precoce a bolii.

Testul genetic BRCA le permite medicilor să analizeze ADN-ul pentru a depista mutații care pot duce la apariția cancerului de sân sau ovarian, scrie dailymail.com.

Îi încurajez pe toți să-și cunoască istoricul familial și să-și apere propriile interese. Depistarea precoce salvează vieți. Fiți recunoscători pentru sănătatea voastră în această perioadă a sărbătorilor. Chris Evert, în decembrie 2023

Cine este Chris Evert

Născută pe 21 decembrie 1954, la Fort Lauderdale, Florida, USA, Evert a urcat pentru prima dată pe locul 1 WTA la data de 3 noiembrie 1975.

A câștigat în carieră 154 de turnee, dintre acestea 18 fiind de Grand Slam (două Australian Open, șapte Roland Garros, trei Wimbledon și șase US Open).

A adunat doar din premiile din tenis suma de $8.896.195.

A devenit comentator şi analist pentru ESPN în anul 2011, rol pe care îl deţine şi în ziua de azi.

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