Și-au pierdut „perla” pe nimic Explicațiile Stelei după ce puștiul dat pe o sumă infimă a fost convocat la națională: „De asta îi place lui Hagi”
David Matei, 19 ani, 2 selecții la echipa națională a României. În medalion, Adrian Ilie, George Ogăraru, Mihail Majearu. Foto: Sport Pictures.
Superliga

Și-au pierdut „perla” pe nimic Explicațiile Stelei după ce puștiul dat pe o sumă infimă a fost convocat la națională: „De asta îi place lui Hagi”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 16:41
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 16:50
  • George Ogăraru, 46 de ani, dublu campion național cu Steaua, crede că David Matei, 19 ani, va face destul de curând pasul spre un campionat mai puternic decât Superliga.
  • Coordonatorul Academiei Stelei spune că suma achitată de Universitatea Craiova pentru internaționalul român e una „prea mică”.
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Fostul fundaș al celor de la Ajax Amsterdam speră ca CSA Steaua să poată promova, pentru ca juniorii talentați să nu mai plece de la echipă pentru posibilitatea de a juca în Liga I.

George Ogăraru, coordonatorul Academiei CSA Steaua, vorbește despre David Matei cu regretul fanului care ar fi vrut să-l vadă în tricoul echipei pe prima scenă fotbalistică a României, dar și cu convingerea iubitorului de fotbal care vrea ca jucătorul să-și împlinească potențialul.

Explicațiile Stelei după ce puștiul dat pe o sumă infimă a fost convocat de Hagi la națională

Salut, George. Îl cunoști bine pe David Matei, te surprinde ascensiunea lui?

Salut. E un copil care a venit la Steaua când avea 15 ani. L-a observat și l-a convins Cătălin Dănilescu. Eu l-am văzut la câteva antrenamente și a fost primul jucător din Academia Steaua căruia i-am făcut contract. Adică am văzut imediat potențialul în el. În fiecare zi ne uimea. Prin seriozitate, prin mentalitate, prin, mă rog, toate calitățile lui, dar în primul rând prin modestie și seriozitate.

Disciplinat?

Foarte. Un băiat super inteligent, tot timpul pe la meditații, foarte atent la ceea ce mânca. În plus, are o familie foarte echilibrată. A spus-o și el, și o repet și eu, familia a contribuit foarte mult la ceea ce era el. Când a făcut pasul către echipa mare a demonstrat valoare, chiar și la 16 ani. Într-un an de zile, după ce a plecat de la Steaua, chiar în mai puțin de un an de zile, uite că ajunge în echipa națională a României. Nu poate să fie decât o mândrie pentru noi și un super parcurs pentru el. Sper să urce în continuare.

Ar putea fi începutul unei cariere excelente, mai ales dacă judecăm după prestațiile avute în partidele cu Georgia și Țara Galilor.

Sunt sigur de asta. Eu nu am putut vedea partidele pentru că am fost într-un turneu în Grecia, dar am vorbit cu specialiști și mi-au spus că a jucat foarte bine. În ambele meciuri. Nu m-a mirat, pentru că știu ce poate.

George Ogăraru: „75.000 € e o sumă mică”

Care sunt calitățile definitorii pentru David Matei?

Cea mai importantă e viziunea asupra jocului și liniștea pe care o are în momentul în care e sub presiune. Are un picior stâng extraordinar, și asta cred că îi place lui Hagi, pasează bine, are capacitate de efort. Am observat că a crescut mult și la capitolul forță. Are și mentalitate bună, se concentrează doar pe ceea ce contează. Nu e un copil care pierde timpul aiurea. Gândește-te că nu a avut conturi pe social media până pe la 17 ani.

Ai spus de forță. Care sunt carențele jocului său?

Nu aș spune neapărat carențe, dar sigur că-și poate îmbunătăți anumite aspecte. Sigur, cei care lucrează acum cu el știu mai bine decât mine. Ce am observat eu cât a fost la Academie... Cred că jocul cu piciorul drept. Forță va face, nu am nicio îndoială.

Universitatea Craiova l-a luat cu doar 75.000 de euro. Cota lui e acum, conform transfermarkt.de, 1,7 milioane de euro. Nu e foarte mică suma de transfer?

David a venit la 15 ani la noi, deci am investit ceva în el. Și eu am considerat la momentul transferului că e o sumă mică. Craiova a plătit clauza de reziliere, pentru că era în ultimele șase luni de contract. Pe lângă cei 75.000 de euro, Steaua are și 20% dintr-un viitor transfer. Ceea ce poate însemna foarte mult.

Sigur că mi-aș fi dorit ca David să rămână la Steaua și să construiești o echipă în jurul lui. Așa cum mi-aș fi dorit să rămână mulți alți juniori care au fost în cadrul Academiei, gen Raicu, gen Marin Matei, Răzvan Florea. Aș fi vrut să-i ținem și să construim o echipă cu copii crescuți în valorile noastre.

Pe model La Masia (n.r. academia Barcelonei). Și ce vă impiedică?

Acest blocaj în Liga 2, din păcate. Copiii au alte așteptări, alte perspective în momentul în care vine o echipă care se bate la titlu și îl dorește. Cum a fost cazul lui David Matei. Pentru binele și dezvoltarea copilului trebuie înțeles și lăsat să meargă mai departe. Să-și continue cariera. Sper să rezolve problema asta cu promovarea.

George Ogăraru: „Nu e o măsură corectă”

Ai vorbit despre clauza de reziliere în cazul lui Matei. Se știa că va intra în ultimele șase luni de contract, de ce nu s-au luat măsuri?

Atunci când ai un jucător super talentat sau unul de perspectivă poți să-i oferi o prelungire de contract. Poți să-i oferi o prelungire de contract, să semnezi un precontract care să intre în vigoare de anul viitor, în momentul în care vei avea buget, de exemplu. Din păcate, nu îți pot spune mai multe, pentru că nu mă ocup de echipa mare, ci doar de Academie. Când eram manager la echipa mare, i-am făcut contract lui Bogdan Chipirliu pe o perioadă mai lungă și i-am pus și clauzul de reziliere de 500 de mii de euro. Și a ajutat echipa mare ani de zile.

Universitatea Craiova a intuit imediat potențialul lui Matei pentru că i-au pus o clauză de reziliere de 10 milioane de euro George Ogăraru, coordonator Academie CSA Steaua

Academia merge bine?

În momentul în care am venit eu, cred că eram pe locul 46 în topul academiilor. În ultimii doi ani am fost pe locul 9, iar acum suntem pe locul 5. E un salt mare pentru că Federația are criterii din ce în ce mai stricte de la an la an. Nivelul de infrastructură, planurile antrenamentelor, numărul echipelor. Deci asta înseamnă că trebuie să ții tare și de la an la an să faci upgrade. Iar noi chiar am investit foarte mult în Academie și ne luptăm cu echipe de primă ligă. Și e mai greu și cu banii acum.

În ce sens?

Sumă care venea de la UEFA, prin federație, către Academii, acum s-a direcționat doar către cluburile de Liga I. Nu e o măsură corectă. Un sfert din buget era asigurat de suma aceea. Erau în jur de 160.000 de euro. Ne ajuta să investim în tineri care, uite, în câțiva ani pot face pasul la echipe națioonale. Rotaru și Bobaru joacă, la 16 ani, la echipa mare a Stelei. Au potențial bun. Iordan e un alt jucător promițător, fiind golgheterul campionatului de tineret.

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