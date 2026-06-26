Pintilii pleacă în Grecia! Fostul antrenor de la FCSB s-a ținut de cuvânt!  Cu cine a bătut palma +40 foto
Mihai Pintilii. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Pintilii pleacă în Grecia! Fostul antrenor de la FCSB s-a ținut de cuvânt! Cu cine a bătut palma

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 16:24
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fost internațional român, va lucra din nou cu Elias Charalambous (45 de ani).
  • La mai bine de trei luni după despărțirea de FCSB, fostul secund al roș-albaștrilor a acceptat să facă parte din staff-ul cipriotului, care a semnat recent cu Levadiakos.
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Mihai Pintilii și Elias Charalambous refac în Grecia tandemul care a adus două titluri consecutive la FCSB.

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Mihai Pintilii merge la Levadiakos, unde va lucra din nou cu  Elias Charalambous

Mihai Pintilii a avut în această perioadă mai multe variante din România. Fostul secund de la FCSB a fost dorit de echipe precum FC Voluntari, Chindia sau CS Tunari, care i-au propus să lucreze ca antrenor principal.

Charalambous și-a păstrat cuvântul și, cum și-a găsit echipă, l-a sunat pe Pintilii să i se alăture.

Iar fostul mijlocaș și-a dat acordul pentru a merge la Levadiakos, unde va fi antrenor secund în staff-ul tehnicianului cipriot, conform gsp.ro, informație confirmată și de sursele GOLAZO.ro.

Charalambous a fost prezentat oficial miercuri, 24 iunie, de clubul grec, cu care a semnat un contract pe două sezoane.

Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro

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Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
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La FCSB, Charalambous și Pintilii au lucrat împreună între 2023 și 2026.

În această perioadă, roș-albaștrii au câștigat două titluri consecutive, în 2024 și 2025, și două Supercupe ale României.

Pentru Pintilii, mutarea la Levadiakos înseamnă prima experiență în străinătate ca antrenor.

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