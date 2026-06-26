Pintilii pleacă în Grecia! Fostul antrenor de la FCSB s-a ținut de cuvânt! Cu cine a bătut palma

Mihai Pintilii (41 de ani), fost internațional român, va lucra din nou cu Elias Charalambous (45 de ani).

La mai bine de trei luni după despărțirea de FCSB, fostul secund al roș-albaștrilor a acceptat să facă parte din staff-ul cipriotului, care a semnat recent cu Levadiakos.

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Mihai Pintilii și Elias Charalambous refac în Grecia tandemul care a adus două titluri consecutive la FCSB.

Mihai Pintilii merge la Levadiakos, unde va lucra din nou cu Elias Charalambous

Mihai Pintilii a avut în această perioadă mai multe variante din România. Fostul secund de la FCSB a fost dorit de echipe precum FC Voluntari, Chindia sau CS Tunari, care i-au propus să lucreze ca antrenor principal.

Charalambous și-a păstrat cuvântul și, cum și-a găsit echipă, l-a sunat pe Pintilii să i se alăture.

Iar fostul mijlocaș și-a dat acordul pentru a merge la Levadiakos, unde va fi antrenor secund în staff-ul tehnicianului cipriot, conform gsp.ro, informație confirmată și de sursele GOLAZO.ro.

Charalambous a fost prezentat oficial miercuri, 24 iunie, de clubul grec, cu care a semnat un contract pe două sezoane.

La FCSB, Charalambous și Pintilii au lucrat împreună între 2023 și 2026.

În această perioadă, roș-albaștrii au câștigat două titluri consecutive, în 2024 și 2025, și două Supercupe ale României.

Pentru Pintilii, mutarea la Levadiakos înseamnă prima experiență în străinătate ca antrenor.

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