Transfer cu scandal în Liga 1 Acuzații la adresa jucătorului: „Ne-a mințit!” » Ce s-a întâmplat

Christ Afalna (27 de ani) a fost prezentat la Hermannstadt, după ce s-a despărțit de Unirea Slobozia.

Aflat în ultimele 6 luni de contract, acesta a ajuns mai devreme la gruparea sibiană, președintele Unirii acuzându-l că ar fi mințit că are o ofertă din Serbia.

Christ Afalna, transfer cu scandal la Hermannstadt

Christ Afalna, unul dintre jucătorii exponențiali ai Unirii Slobozia în acest sezon, a fost prezentat de Hermannstadt, formație aflată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Înțelegerea dintre Christ Afalna și Hermannstadt se întinde pe o perioadă de un an și jumătate.

„Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare.

În țara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în țara noastră pentru Șomuz Fălticeni și Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezențe, a marcat de patru ori și a oferit două pase de gol.

Christ este cotat la suma de 550.000 euro pe siteurile de specialitate și a semnat cu FCH un contract valabil pentru un sezon și jumătate”, a transmis gruparea sibiană.

După ce camerunezul a fost prezentat la noua echipă, Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a lansat acuzații grave la adresa atacantului.

Oficialul formației ialomițene a declarat că Afalna, împreună cu agentul său, au mințit că jucătorul ar urma să plece în Serbia, doar pentru ca acesta să semneze cu Hermannstadt.

„Nu l-am dat noi la Sibiu, a semnat înainte să-l dăm noi. Mai avea 6 luni de contract, a semnat cu ei și a venit să ne spună. Nu ne-am înțeles cu cei de la Sibiu pentru că ei nu au dat niciun telefon.

Au făcut-o prin omul lor, impresarul de casă al lui Dorinel Munteanu. L-au luat, au vorbit cu el și a semnat. Afalna mi-a zis prima dată că are ofertă din Serbia, dar de fapt era Hermannstadt”, a declarat Lemnaru, conform digisport.ro.

Ilie Lemnaru, despre Christ Afalna: „A refuzat să se antreneze”

Oficialul Unirii a continuat să aducă acuzații la adresa lui Afalna, declarând cu jucătorul a încercat să pună presiune pe staff-ul tehnic pentru a fi lăsat să plece.

„Poate are și el dreptate că a stat prea mult la Slobozia. Până la urmă am făcut ceea ce trebuie să facem. I-am reziliat împreună contractul.

Nu sunt dezamăgit de Afalna, sunt puțin dezamăgit de cum au pus problema oamenii de acolo. Puteau să ne sune să ne zică și poate eram de acord fără să procedeze la anumite tertipuri.

Ieri a refuzat să facă antrenament. A pus puțină presiune pe oamenii din staff. A transmis că nu iese la antrenament că are ofertă din Serbia și e mai bine să plece. Noi i-am dat rezilierea să o semneze încă de ieri”, a mai adăugat Ilie Lemnaru.

