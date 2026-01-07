Transfer cu scandal în Liga 1 Acuzații la adresa jucătorului: „Ne-a mințit!” » Ce s-a întâmplat
Christ Afalna FOTO: Sport Pictures
Superliga

Transfer cu scandal în Liga 1 Acuzații la adresa jucătorului: „Ne-a mințit!” » Ce s-a întâmplat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 20:09
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 20:09
  • Christ Afalna (27 de ani) a fost prezentat la Hermannstadt, după ce s-a despărțit de Unirea Slobozia.

Aflat în ultimele 6 luni de contract, acesta a ajuns mai devreme la gruparea sibiană, președintele Unirii acuzându-l că ar fi mințit că are o ofertă din Serbia.

„Nimeni nu poate juca veșnic” Ioan Varga, după ce Deac a fost mazilit de CFR Cluj: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare”
Citește și
„Nimeni nu poate juca veșnic” Ioan Varga, după ce Deac a fost mazilit de CFR Cluj: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare”
Citește mai mult
„Nimeni nu poate juca veșnic” Ioan Varga, după ce Deac a fost mazilit de CFR Cluj: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare”

Christ Afalna, transfer cu scandal la Hermannstadt

Christ Afalna, unul dintre jucătorii exponențiali ai Unirii Slobozia în acest sezon, a fost prezentat de Hermannstadt, formație aflată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Înțelegerea dintre Christ Afalna și Hermannstadt se întinde pe o perioadă de un an și jumătate.

„Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare.

În țara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în țara noastră pentru Șomuz Fălticeni și Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezențe, a marcat de patru ori și a oferit două pase de gol.

Christ este cotat la suma de 550.000 euro pe siteurile de specialitate și a semnat cu FCH un contract valabil pentru un sezon și jumătate”, a transmis gruparea sibiană.

După ce camerunezul a fost prezentat la noua echipă, Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a lansat acuzații grave la adresa atacantului.

Oficialul formației ialomițene a declarat că Afalna, împreună cu agentul său, au mințit că jucătorul ar urma să plece în Serbia, doar pentru ca acesta să semneze cu Hermannstadt.

„Nu l-am dat noi la Sibiu, a semnat înainte să-l dăm noi. Mai avea 6 luni de contract, a semnat cu ei și a venit să ne spună. Nu ne-am înțeles cu cei de la Sibiu pentru că ei nu au dat niciun telefon.

Au făcut-o prin omul lor, impresarul de casă al lui Dorinel Munteanu. L-au luat, au vorbit cu el și a semnat. Afalna mi-a zis prima dată că are ofertă din Serbia, dar de fapt era Hermannstadt”, a declarat Lemnaru, conform digisport.ro.

Ilie Lemnaru, despre Christ Afalna: „A refuzat să se antreneze”

Oficialul Unirii a continuat să aducă acuzații la adresa lui Afalna, declarând cu jucătorul a încercat să pună presiune pe staff-ul tehnic pentru a fi lăsat să plece.

„Poate are și el dreptate că a stat prea mult la Slobozia. Până la urmă am făcut ceea ce trebuie să facem. I-am reziliat împreună contractul.

Nu sunt dezamăgit de Afalna, sunt puțin dezamăgit de cum au pus problema oamenii de acolo. Puteau să ne sune să ne zică și poate eram de acord fără să procedeze la anumite tertipuri.

Ieri a refuzat să facă antrenament. A pus puțină presiune pe oamenii din staff. A transmis că nu iese la antrenament că are ofertă din Serbia și e mai bine să plece. Noi i-am dat rezilierea să o semneze încă de ieri”, a mai adăugat Ilie Lemnaru.

Citește și

Kopic, încântat de jucătorii săi Antrenorul lui Dinamo, după victoria cu Young Boys: „N-ai cum să nu fii mulțumit” » Ce spune despre transferuri
Superliga
19:24
Kopic, încântat de jucătorii săi Antrenorul lui Dinamo, după victoria cu Young Boys: „N-ai cum să nu fii mulțumit” » Ce spune despre transferuri
Citește mai mult
Kopic, încântat de jucătorii săi Antrenorul lui Dinamo, după victoria cu Young Boys: „N-ai cum să nu fii mulțumit” » Ce spune despre transferuri
„100% mă gândesc la națională” Andrei Coubiș, prima reacție după transferul la U Cluj: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme”
Superliga
19:00
„100% mă gândesc la națională” Andrei Coubiș, prima reacție după transferul la U Cluj: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme”
Citește mai mult
„100% mă gândesc la națională” Andrei Coubiș, prima reacție după transferul la U Cluj: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
transfer liga 1 Unirea Slobozia afc hermannstadt ilie lemnaru christ afalna
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
19:46
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
18:19
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
18:26
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:52
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
22:32
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
22:09
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
18:49
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
19:22
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
16:59
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
17:53
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share