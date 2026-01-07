„Nimeni nu poate juca veșnic” Ioan Varga, după ce Deac a fost mazilit de CFR Cluj: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare”
Ioan Varga FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Nimeni nu poate juca veșnic” Ioan Varga, după ce Deac a fost mazilit de CFR Cluj: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 08.01.2026, ora 09:48
  • Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a explicat motivele pentru care Ciprian Deac (39 de ani) nu a fost luat în cantonamentul de iarnă al formației din Gruia.

Înainte de plecarea în Spania, Daniel Pancu a decis să lase în afara lotului doi jucători, pe Damjan Djokovic și Ciprian Deac, fotbalist emblematic al grupării clujene, alături de Mario Camora, celălalt veteran din lotul lui Pancu.

Ioan Varga, după ce Ciprian Deac nu a fost luat în cantonament: „El e simbolul acestui club”

Finanțatorul celor de la CFR Cluj a explicat că decizia de a-l lăsa acasă pe Deac, care va împlini 40 de ani luna viitoare, i-a aparținut lui Daniel Pancu și a avut legătură doar cu situația fotbalistică a veteranului de la CFR.

Mai mult, Varga a vorbit la superlativ despre Ciprian Deac, numindu-l ca fiind un adevărat simbol pentru trupa din Gruia.

„De mult nu m-am mai supărat atât de tare din cauza unei informații de presă. Sunt extraordinar de deranjat! Că eu, Neluțu Varga, mi-aș fi bătut joc de Deac, că eu aș fi umilit legenda clubului…

Cipi Deac reprezintă portdrapelul nostru, este cu adevărat simbolul acestui club cu atâtea performanțe istorice”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Varga: „Nimeni nu poate juca veșnic”

Finanțatorul „feroviarilor” a continuat să vorbească despre Ciprian Deac, cel despre care spune că a rămas acasă după ce antrenorul Daniel Pancu ar fi luat această decizie.

„Am fost foarte, foarte supărat pe speculațiile care au apărut, cum că, la comanda mea, Deac ar fi fost scos din lotul care a plecat în cantonamentul din Spania.

Situația este foarte clară… A fost decizia lui Daniel Pancu și are legătură doar cu fotbalul.

Este o decizie strict fotbalistică, pe care A1 a luat-o, sunt convins, cu inima grea. Eu nu am intrat în detalii, nu mă ocup de partea tehnico-tactică.

Nimeni nu poate juca veșnic, la un moment dat, probabil, că vârsta își spune cuvântul…”, a mai adăugat Varga.

Ciprian Deac: „Mă doare, dar am respect pentru club”

După ce a fost lăsat acasă, emblematicul jucător de la CFR Cluj a declarat că, dacă va fi nevoie de el, se va implica total, chiar dacă nu mai intră momentan în planurile lui Pancu.

„Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.

Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria.

Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe”, a declarat Ciprian Deac, conform gsp.ro.

100.000 de euro
este cota lui Ciprian Deac, conform Transfermarkt

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 Ciprian Deac ioan varga
