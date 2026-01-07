Kopic, încântat de jucătorii săi Antrenorul lui Dinamo, după victoria cu Young Boys: „N-ai cum să nu fii mulțumit” » Ce spune despre transferuri

Young Boys - Dinamo 0-2. Victorie în primul amical al anului pentru formația lui Zeljko Kopic.

La final, tehnicianul „câinilor” a tras câteva concluzii după meciul bun făcut de elevii săi.

Dinamo se află în Antalya, alături de alte 9 echipe din Liga 1, iar miercuri a disputat primul meci amical în compania celor de la Young Boys, formație care a învins FCSB, scor 0-2, în Europa League.

Young Boys - Dinamo 0-2 . Kopic: „E plăcut să începi noul an cu o victorie”

Tehnicianul croat e încântat că echipa a început cu dreptul în acest cantonament.

„E plăcut să începi noul an cu o victorie. Până acum, în presezon, totul a fost bine. Jucătorii lucrează bine, este o atmosferă bună și am arătat asta astăzi pe teren.

Prima repriză a fost foarte bună, au fost multe, multe lucruri pozitive. Și a doua repriză a fost ok, dar, bineînțeles, avem câteva lucruri de îmbunătățit. Mâine continuăm cu antrenamentul, iar duminică este următorul meci.

O victorie este întotdeauna importantă, mai ales împotriva unui adversar de calitate. Este întotdeauna plăcut pentru mine, este vorba despre cum vrem să jucăm, despre multe alte lucruri pentru presezon, pentru astfel de meciuri. Dar, la final, când câștigi, desigur, n-ai cum să nu fii mulțumit.

A fost bine, am avut un adversar de calitate, cu mult potențial fizic. Am pregătit meciul, am văzut cum joacă și, din nou, sunt foarte pozitiv în legătură cu jucătorii și cu performanța lor”, a declarat Kopic după meci.

Întrebat despre prezența celor de la U Craiova și U Cluj în apropierea terenului unde s-a jucat partida, Kopic a răspuns:

„Suntem cu toții prieteni până la meciul împotriva lui U Cluj. Aceștia sunt colegii mei și am un respect maxim pentru toți. Bineînțeles că voi merge la domnul Bergodi, la staff-ul lui U Cluj, să-i salut și să facem câteva glume”.

Cât despre posibilele transferuri, antrenorul „câinilor” a transmis: „Din nou, mulți, foarte mulți jucători sunt în legătură cu Dinamo. Ne-am spus deja obiectivele, nu are sens să mă repet. Vom vedea ce vom face cu transferurile”.

Cred că Dinamo vrea, în primul rând, să câștige primul meci, este cel mai important. Și, cum am spus, obiectivul nostru este în primul rând să intrăm în play-off, după care să ne calificăm într-o cupă europeană. (...) Cred că trebuie să o luăm pas cu pas. Anul trecut a fost play-off-ul. Anul acesta să ne calificăm într-o cupă europeană, iar după să luptăm cu toate forțele la titlu. Raul Opruț, fundaș Dinamo

VIDEO. Raul Opruț, după Dinamo - Young Boys 2-0

