Marius Șumudică (55 de ani) ar urma să ajungă la Cluj vineri seara, pentru o serie rapidă de negocieri cu cei din conducerea de la CFR.

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Fostul tehnician de la Rapid este favorit pentru preluarea postului de antrenor principal, după ce Ioan Varga a decis să renunțe la serviciile lui Antonio Folha.

Marius Șumudică, așteptat la negocieri de Ioan Varga

Șumudică ar fi decolat în această seară spre Cluj-Napoca, unde ar urma să poarte negocieri cu Ioan Varga şi Marian Copilu.

CFR Cluj i-ar fi pregătit tehnicianului un contract pe doi ani, până în vara lui 2028.

Varga și-ar dori și un răspuns rapid. Acesta așteaptă ca antrenorul să ia decizia finală în cursul zilei de sâmbătă, după ce va discuta și cu jucătorii din Gruia, informează fanatik.ro.

Astfel, Marius Şumudică ar putea reveni pe bancă la 5 luni distanță de la despărțirea de arabii de la Al-Okhdood.

Tehnicianul a mai pregătit CFR Cluj pentru o scurtă perioadă, între iunie și august 2021.

Cea mai mare performanță din cariera de antrenor a lui Șumudică a avut loc în 2016, când a cucerit titlul și Supercupa României cu Astra Giurgiu.

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