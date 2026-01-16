Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a avut o carieră extraordinară, dar perioada copilăriei a fost dificilă, numai cu tatăl alături.

Simbolul fotbalului suedez povestește: „Am învățat singur să gătesc paste, reîncălzeam sosul bolognese și mâncam toată săptămâna”. Uneori însă, nu avea nici paste, nici sos.

Zlatan Ibrahimovic, cel mai mare jucător din toate timpurile al fotbalului suedez, cu o carieră de aproape un sfert de secol.

A evoluat 24 de ani la seniori, a avut nouă cluburi, șapte cu o forță globală: Ajax, Juventus, Inter Milano, Barcelona, Milan, PSG și Manchester United.

62 de goluri a marcat Ibrahimovic pentru Suedia (122 de selecții), cel mai prolific jucător din istoria naționalei galben-albastre

Ibrahimovic a fost crescut de tată: „Petreceam mult timp singur acasă”

Retras în 2023, de la Milan, este și astăzi la clubul rossonero, consilier principal al patronului Gerry Cardinale.

Ambii fii, Max (19 ani) și Vincent (17), încearcă să-l urmeze în fotbal. Primul tocmai a fost împrumutat de Milan la Ajax. Al doilea e încă la juniorii lombarzilor.

988 de meciuri a jucat Ibrahimovic în carieră, marcând în total 573 de goluri

La 44 de ani, Zlatan își amintește și de copilăria sa, care nu a fost ușoară deloc. Crescând la Malmo doar cu tatăl după divorțul părinților.

El a povestit cum era acasă într-un dialog cu fostul jucător și antrenor croat Slaven Bilic, pentru podcastul Neuspjeh Prvaka.

32 de trofee a cucerit Zlatan cu echipele de club, cele mai multe la Paris SG (12)

„Tatăl meu făcea diferite reparații. Dacă apăreau probleme cu instalațiile sanitare, le repara. Când tata lucra, nu putea fi cu mine, așa că petreceam mult timp singur acasă”, a spus Ibrahimovic.

Tata nu putea să gătească prânzul la ora unu sau cina la șapte. Părinții nu locuiau împreună. Sora mea, Sanela, s-a dus să stea cu mama. Zlatan Ibrahimovic, legendă a Suediei

Ibrahimovic: „Tata făcea sos bolognese și îl mâncam toată săptămâna”

A mai zis ce mânca el acasă, când era mic. „Tata nu putea găti în fiecare zi. Putea face sos bolognese și îl mâncam toată săptămâna.

Am învățat singur să gătesc paste, reîncălzeam sosul bolognese și mâncam toată săptămâna. Pentru mine, era normal”.

Zlatan a început fotbalul la Malmo, în 1989, când nu împlinise 8 ani Foto: Instagram

Câteodată, lipseau și pastele, și sosul. „Aveam doar pâine și lapte și mi se părea minunat.

De aceea, spun că le-a fost mult mai ușor copiilor mei. Nu au avut doar pâine și lapte, ci și o mulțime de alternative”.

Părinții mi-au dat tot ce au putut și mi-a fost de ajuns, aveam ce-mi trebuia. Nu știam ce e mai bun, știam că asta era tot ce exista, de aceea mi-a fost suficient. Totuși, chiar dacă aș fi știut că mai exista ceva, nu aș fi cerut. Zlatan Ibrahimovic, legendă a Suediei

A încheiat cu învățătura sa pentru începuturile vieții: „Am fost învățat să fiu recunoscător pentru ceea ce am și le-am transmis acest lucru copiilor mei. Dacă vrei mai mult, să muncești pentru asta”.

