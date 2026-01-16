Eroul Argeșului Yanis Pîrvu, după ce a înscris golul victoriei cu FCSB: „S-a văzut în timpul meciului”

FC Argeș - FCSB 1-0. Yanis Pîrvu (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, și Claudiu Micovschi (26 de ani), aflat la primul meci în tricoul piteștenilor, au vorbit despre victoria împotriva campioanei României.

În minutul 28 al partidei de la Mioveni, Pîrvu a marcat ceea ce avea să fie unicul gol al partidei, după o greșeală mare a celor de la FCSB.

FC Argeș - FCSB 1-0 . Yanis Pîrvu: „Luăm fiecare meci ca pe o finală”

„Am reușit să câștigăm un meci foarte greu și suntem foarte bucuroși. Sunt foarte fericit că am reușit să îmi ajut echipa, cu toții am făcut un meci bun și asta s-a văzut atât în timpul meciului, cât și la final, pe tabelă” , a spus Pîrvu.

Întrebat dacă, după ce a contribuit la obținerea celei de-a doua victorii împotriva FCSB-ului în acest sezon, este considerat un erou la FC Argeș, tânăra extremă a răspuns:

„ «Eroul Argeșului»… Toți am depus un efort foarte mare și numai cu ajutorul colegilor mei puteam învinge astăzi. FCSB e campioana României, a fost un meci foarte greu, la fel ca cel din tur.

Ne-au înghețat mâinile și picioarele, a fost frig, dar terenul a fost bun și, în final, totul a fost ok. Noi ne-am făcut treaba și am reușit să câștigăm ambele meciuri”.

Yanis Pîrvu e al doilea cel mai tânăr debutant al clubului în prima ligă (15 ani, șapte luni și trei zile în noiembrie 2022, vs Sepsi), după Nicolae Dobrin (ani, 10 luni și 5 zile).

Ca urmare a acestui rezultat, FC Argeș acumulează 37 de puncte, fiind la 4 lungimi de Oțelul, formația de pe locul 5, în timp ce FCSB rămâne pe poziția a noua.

Noi luăm fiecare meci ca pe o finală, acum ne așteaptă jocul de la Metaloglobus și o să dăm maximum să câștigăm Yanis Pîrvu

VIDEO: Golul marcat de Yanis Pîrvu cu FCSB

Claudiu Micovschi: „În sfârșit mă pot bucura de fotbal”

Claudiu Micovschi a debutat la FC Argeș după transferul de la Rapid, mutare pe care fotbalistul o consideră una reușită.

„Cred că m-a prins foarte bine, ne bucurăm de această mare victorie, le mulțumim fanilor că au venit în număr cât mai mare și să o ținem pe acest drum.

Îmi doream foarte mult să debutez cu o victorie și, în sfârșit, mă pot bucura de fotbal. Fiecare jucător își dorește să joace cât mai mult și, de fiecare dată când primește șansa, să demonstreze că își merită locul ”, a declarat Micovschi.

Întrebat cum s-a realizat transferul dintre Rapid și Argeș, fotbalistul a răspuns:

„Discutam de aproximativ o lună și jumătate și cred că am făcut cea mai bună alegere. Îmi doream foarte mult să joc, așa a decis mister, nu am ce să îi reproșez.

Sunt fericit unde sunt. Cred că toți ne dorim să punctăm cât mai sus, obiectivul este să intrăm în play-off. Suntem obișnuiți, ne adaptăm vremii”, a mai spus Micovschi.

Noi credeam că putem bate FCSB de două ori. Mergem la victorie în fiecare meci. Azi am avut mai multă dorință decât ei. E clar că suntem peste așteptări, dar acum că am demonstrat că merităm să fim în primele 6, luptăm până la ultimul meci Mario Tudose, fundaș FC Argeș

