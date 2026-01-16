Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el” +36 foto
Suporterii celor de la FC Argeș. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el”

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 22:10
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 23:06
  • FC Argeș - FCSB 1-0. Suporterii piteștenilor i-au transmis un mesaj dur fostului internațional Ladislau Boloni (72 de ani), după ce acesta a afirmat că legenda Nicolae Dobrin „nu a fost un jucător serios”.

Dobrin, care a debutat în prima divizie la 14 ani și 10 luni, a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României (1966, 1967 și 1971) și este cunoscut drept unul dintre cei mai buni jucători ai generației sale.

FC Argeș - FCSB 0-1. Suporterii piteștenilor, răspuns pentru Boloni: „Când senilitatea te lovește”

Într-un interviu, Boloni, fost internațional și câștigător al Ligii Campionilor cu Steaua, a afirmat că Dobrin nu era un jucător pe care să te poți baza.

Gicu Dobrin nu a fost un jucător serios, pe el nu puteai să contezi. Aa, că știa să ia mingea, să o ducă, să facă, că a câștigat campionatul, gol împotriva lui Dinamo. Ok, dar a jucat fotbal trei ani de zile! Fotbal de mare nivel. Dar de ce? Este adevărat, Lucescu și cu Dinu, care au dominat Dinamo și au dominat echipa națională a lui Angelo și a lui Valentin Stănescu.

Păi, Valentin Stănescu era săracul «bâtă», ăștia erau antrenorii. Și cred că nu le plăcea succesului lui Dobrin, erau invidioși pe succesul lui. Dar Dobrin, un bun Dobrin, trebuia să găsească soluții.

Dar eu am stat cu Dobrin în aceeași cameră, când înaintea unui meci important, la ora 02:00, încă juca remi pe bani cu Dudu Georgescu.

Nu poți! Nu vorbesc despre asta, că nu vreau să distrug eu statui. Dar cu Gicu Dobrin nu puteai să mergi la luptă, nu puteai!”, a spus Boloni, conform iamsport.ro.

Suporterii piteșteni și-au apărat legenda printr-un mesaj adresat fostului fotbalist, care conținea și un derapaj:

Când senilitatea te lovește și ajungi nesemnificativ / Iar gândul te macină în mod agresiv / Te legi de ceea ce niciodată nu ai putut deveni / O legendă precum marele Dobrin”.

FC Arges - FCSB. FOTO GOLAZO (7).jpg
FC Arges - FCSB. FOTO GOLAZO (7).jpg

FCSB a pierdut meciul cu FC Argeș, scor 0-1, în prima partidă a acestui an din Liga 1.

Ca urmare a acestui rezultat, FC Argeș acumulează 37 de puncte, fiind la 4 lungimi de Oțelul, formația de pe locul 5, în timp ce FCSB rămâne pe poziția a noua.

VIDEO: Golul marcat de Yanis Pîrvu în meciul FC Argeș - FCSB 0-1

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
