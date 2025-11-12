Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”

Cicinho (45 de ani), fostul fundaș dreapta al lui Real Madrid, a vorbit despre dependența de alcool cu care s-a confruntat.

Brazilianul a dezvăluit că a mers beat la antrenamentele „galacticilor”, dar a reușit să ascundă asta.

Cicinho a evoluat pentru Real Madrid timp de un an și jumătate, în perioada 2006-2007. Acesta a jucat în 32 de meciuri pentru clubul spaniol și a marcat 3 goluri.

Beat la antrenamentele lui Real Madrid

Fostul fundaș dreapta a recunoscut că s-a dus beat la antrenamentele echipei, dar nu a fost prins.

„ Dacă mă întrebați dacă am fost vreodată beat la antrenamentele cu Real Madrid, răspunsul este da. Beam cafea ca să nu se mai simtă mirosul de băutură și mă dădeam cu mult parfum.

Ca fotbalist profesionist, era ușor. Nu aveam nevoie de bani ca să beau”, a spus Cicinho, potrivit thesun.co.uk.

Brazilianul a dezvăluit și cum a ajuns să aibă probleme cu alcoolul:

„Am băut alcool pentru prima dată când avea 13 ani și nu m-am mai oprit. Locuiam la țară și, în weekenduri, ne întâlneam cu prietenii și ieșeam în piețe, în discoteci.

Le ceream adulților să meargă să cumpere și beam în secret, fără știrea părinților și a poliției.

Alcoolul te face să te înconjori de oameni cărora le place acest stil de viață, iar cei care te iubesc cu adevărat sunt lăsați deoparte. Când ei îți spun că nu e în regulă, tu nu vrei să-i asculți”.

Am un fiu de 15 ani și îi cer mereu scuze. La vremea aceea, el avea doi ani și nu înțelegea ce se întâmplă, dar mie mi-a rămas întipărit în minte Cicinho, fost jucător la Real Madrid

Cicinho obișnuia să bea în jur de 10 beri pe zi

În 2020, Cicinho a recunoscut pentru ziarul brazilian Diario de Sao Paulo că bea „cam 10 beri pe zi”.

„Și fumam țigări. Am fumat timp de 11 ani, din 1999 până în 2010. Fumam doar când beam, dar uite cât beam… Toată ziua”.

Cu toate acestea, fostul jucător de la Real Madrid a reușit să treacă peste dependența de alcool, iar acum vrea să ajute persoanele care se confruntă cu aceleași probleme.

„Fotbalul a fost o etapă din viața mea. Acum, ce vrea este să vorbesc despre ce am trăit și să ajut oamenii, astfel încât să nu meargă pe drumul pe care am mers eu.

Țin conferințe motivaționale. Nu mai pot să joc, mintea mea este cea a unui fost fotbalist, corpul meu este obișnuit cu asta”.

De-a lungul carierei, Cicinho a jucat pentru Botafogo, Sao Paolo, Real Madrid, AS Roma, Villarreal sau Sivasspor și s-a retras în 2018.

Pentru naționala Braziliei, fundașul a jucat în 15 meciuri și a marcat un singur gol.

477 de meciuri are Cicinho în toată cariera

