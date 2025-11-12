Înlocuitorul lui Lewandowski?  Contractul atacantului polonez expiră în 2026, iar Barcelona a pus ochii deja pe un jucător » E golgeter în Bundesliga
  • Harry Kane (32 de ani), jucătorul lui Bayern Munchen, ar fi prima opțiune pentru Barcelona pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski (37 de ani).
  • Contractul atacantului polonez expiră în vara anului 2026.

Harry Kane are o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro, iar Barcelona ar fi dispusă să achite întreaga sumă pentru transferul englezului.

Harry Kane, în locul lui Lewandowski

Barcelona îl consideră pe Harry Kane drept prima opțiune pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski, al cărui contract expiră în vara anului viitor, potrivit theguardian.com.

Robert Lewandowski a fost transferat de clubul blaugrana în 2022, de la Bayern Munchen, pentru 45 de milioane de euro + alte bonusuri, suma totală ajungând la 50 de milioane de euro.

Polonezul a devenit rapid un jucător de bază în atacul Barcelonei. Până acum, Lewandowski a jucat 159 de meciuri pentru clubul spaniol și a marcat 108 goluri.

Atacantul tocmai a reușit o „triplă” în meciul de duminică cu Celta Vigo, din cadrul etapei 12 din La Liga. Acesta a înscris în minutele 10, din penalty, 37 și 73.

Barcelona a câștigat partida cu echipa la care joacă Ionuț Radu cu scorul de 4-2 și se află pe locul 2 în campionat, la 3 puncte de marea rivală Real Madrid.

617 goluri
a reușit până acum Robert Lewandowski în carieră

Harry Kane a marcat și el în weekend. Englezul a înscris în minutul 90 al partidei cu Union Berlin de sâmbătă, scor 2-2. În acel meci, în minutul 38, Luis Diaz a reușit un gol dintr-un unghi aproape imposibil.

Harry Kane a fost transferat de Bayern Munchen în 2023 de la Tottenham, pentru 110 milioane de euro. Atacantul englez a ajuns la 108 goluri marcate în 113 apariții.

În septembrie, Kane a devenit cel mai rapid jucător care a marcat 100 de goluri pentru o echipă de club din top 5 campionate ale lumii.

415 goluri
a marcat Harry Kane în cariera sa, până acum

Dacă se va oficia transferul la Barcelona, atunci Harry Kane ar putea fi coleg cu un alt englez, Marcus Rashford.

Acesta este împrumutat de catalani de la Manchester United pentru un sezon. Contractul său la Barcelona include o opțiune de cumpărare definitivă pentru 34 de milioane de euro.

Marcus Rashford are un sezon foarte bun în Spania. În 16 partide jucate, englezul a marcat 6 goluri și a oferit 9 pase decisive.

Pentru Barcelona urmează meciul cu Athletic Bilbao de pe 22 noiembrie, în cadrul etapei 13 din La Liga.

bayern munchen transfer barcelona robert lewandowski harry kane
