Joan Laporta (65 de ani), președintele de la FC Barcelona, a vorbit despre vizita-surpriză a lui Lionel Messi (38 de ani) pe Camp Nou.

În weekend, Lionel Messi a revenit la Barcelona, în mod discret, pentru a vizita noua arenă a catalanilor, deschisă publicului zilele trecute.

Juan Laporta: „Nu regret ce s-a întâmplat cu Messi”

Într-un interviu acordat pentru Catalunya Radio, președintele celor de la FC Barcelona a dezvăluit că nu a știut în niciun moment de intențiile starului argentinian.

„Am primit bine vestea (vizitei lui Messi). A fost o manifestare spontană a pasiunii lui pentru Barcelona.

Nu știam că va vizita Camp Nou, dar este casa lui. Era cu prietenii, se plimba, tocmai cinase și a trecut spontan pe acolo .

Nu i-am trimis niciun mesaj. Este o relație corectă. El joacă la Inter Miami. Știe că este iubit și apreciat pentru ceea ce este și că va fi întotdeauna binevenit.

Este corect să primească cel mai frumos omagiu din lume. Ar fi minunat să fie omagiat aici, în fața a 105.000 de fani”, a declarat Laporta, citat de marca.com.

Întrebat dacă regretă plecarea lui Messi, Laporta a fost ferm pe poziții:

„Nu regret nimic. Barcelona este mai presus de toate. Nu a fost să fie. Dar dacă omagiul ajută, atunci e fantastic”, a adăugat Laporta.

Laporta exclude revenirea lui Messi la Barcelona: „Nu e cazul”

După vizita surpriză a starului de la Inter Miami, pe Camp Nou, au apărut mai multe zvonuri cu privire la o posibilă revenire a lui Messi la Barcelona.

Laporta a fost clar și a pus punct oricăror speculații:

„Din respect maxim pentru Messi, pentru cei din club… nu aș face speculații nerealiste. Nu este cazul”.

Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a-mi lua rămas bun ca jucător, așa cum nu am putut să o fac niciodată… Lionel Messi

Lionel Messi a fost forțat să plece de la FC Barcelona, în 2021, din cauza problemelor manageriale ale clubului.

Fotbalistul a sosit gratis la PSG.

Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria lui FC Barcelona

Lionel Messi a parcurs cea mai bună și cea mai lungă perioadă din cariera sa pe Camp Nou. Fotbalistul argentinian a devenit golgheterul all-time al clubului, cu 672 de reușite.

Fostul „decar” al catalanilor este jucătorul care a câștigat cele mai multe trofee cu Barcelona, ​​35 în total, inclusiv patru Ligi ale Campionilor (2006, 2009, 2011, 2015).

Pe plan individual, Messi a câștigat 8 Baloane de Aur, fiind singurul fotbalist din istorie care a ajuns la această cifră.

De asemenea, sud-americanul și-a completat vitrina de trofee, după ce a cucerit Cupa Mondială, în 2022.

