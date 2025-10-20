Ofsaid imens la gol  Arbitrii „au uitat” să verifice faza dinainte de reușita decisivă din Petrolul - CFR: Papp era în afara jocului!
Petrolul a învins CFR, 1-0, cu un gol marcat de Denis Radu. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro, capturi Prima Sport
Ofsaid imens la gol Arbitrii „au uitat" să verifice faza dinainte de reușita decisivă din Petrolul - CFR: Papp era în afara jocului!

Florin Voicu
Publicat: 20.10.2025, ora 23:28
Actualizat: 20.10.2025, ora 23:33
  • Petrolul a învins CFR, 1-0, cu un gol marcat de Denis Radu
  • Reușita a fost analizată mai multe minute la VAR și validată, însă la faza care o precedă e o poziție de ofsaid nesesizată

Petroliștii centrează în careu, Papp - care era în ofsaid - sare la cap și influențează faza, un jucător de la CFR respinge, fără să fie însă considerat în posesie, mingea e recentrată în careu și Radu înscrie din poziție corectă.

Ofsaid la faza premergătoare golului decisiv din Petrolul - CFR 1-0

„Papp sare și joacă mingea, influențând un adversar, mingea e apoi respinsă și urmează faza aceasta.

Bănuiala mea e că au uitat să o analizeze, pur și simplu, fiind vorba de o fază complexă, șut, respinge un fundaș, unul era în ofsaid, unul nu era. E posibil ca ei să fi neglijat și să nu fi dat și la faza dinainte.

Din imagini se vede clar că e ofsaid la cel care sare să o joace”, a spus fostul arbitru Marius Avram la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Brigada de la Petrolul - CFR:

  • Arbitru: Sebastian Colțescu, A1: Marinescu Vasile, A2: Bîrdeş Romică, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Trandafir Cristina

