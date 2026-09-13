„Bine că LPF îmi dă teme” Ciprian Ciucu, iritat după disputele cu privire  la Arena Națională: „Nu înțeleg acest tărăboi. Altă întrebare” +6 foto
Ciprian Ciucu - Arena Națională/ montaj GOLAZO.ro
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„Bine că LPF îmi dă teme” Ciprian Ciucu, iritat după disputele cu privire la Arena Națională: „Nu înțeleg acest tărăboi. Altă întrebare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 01:23
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 01:28
  • Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, a fost enervat de întrebările legate de situației Arenei Naționale.
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Arena Națională a fost indisponibilă pentru meciurile de fotbal începând cu sfârșitul lunii aprilie, perioadă în care stadionul a găzduit mai multe evenimente extrasportive.

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Ciprian Ciucu: „Bine că LPF îmi dă teme

În urmă cu trei săptămâni, Gino Iorgulescu, președintele LPF, anunța public că Liga Profesionistă de Fotbal a trimis primarului general al Capitalei lista cu evenimentele de anul viitor, astfel încât cel mai mare stadion din România să nu mai fie ocupat la începutul sezonului.

Întrebat dacă va ține cont de acest lucru, Ciprian Ciucu a avut o reacție acidă:

„E bine că LPF îmi dă teme, poate că ar trebui să se implice mai mult și în ceea ce înseamnă... În fine, nu mai zic nimic.

Deja am anunțat că fotbalul are prioritate și nu înțeleg acest tărăboi pentru că o singură ediție nu s-a putut juca fotbal.

Mi s-a părut complet disproporționată reacția lor, dar eu sunt alături de fotbal, cum am fost întotdeauna. Rămân deschis către ei.

Este adevărat, Primăria a cheltuit foarte mulți bani cu această Arenă. Se joacă cu un număr mic de spectatori, mi-aș dori să fie mai mulți la aceste meciuri, dar vom purta discuții pentru a vedea cum putem administra mai bine acest stadion”, a declarat Ciprian Ciucu la Prima Sport.

Ciprian Ciucu: „Altă întrebare”

Faptul că Arena Națională a fost închisă pentru fotbal a afectat și derby-ul Dinamo - FCSB 2-1. Partida s-a jucat pe „Arcul de Triumf”, un stadion de doar 8.207 locuri.

„N-am urmărit derby-ul”, a declarat Ciprian Ciucu.

În momentul în care a fost întrebat dacă i se pare normal ca un asemenea meci să aibă loc pe un stadion cu o capacitate extrem de redusă, primarul Capitalei a replicat: „Altă întrebare”.

Fotbalul se va întoarce pe Arena Națională, odată cu duelul FCSB - Petrolul, programat luni, de la ora 21:00. Va fi primul meci jucat pe cel mai mare stadion al Romaniei din 26 aprilie încoace, când Dinamo învingea Rapid, scor 3-1.

FOTO. Gazonul de pe Arena Națională, înlocuit după toate evenimentele extrasportive

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB
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