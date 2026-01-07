„Evident că mă doare” Ciprian Deac rupe tăcerea, după ce a fost lăsat acasă de CFR Cluj:  „Am prea mult respect ca să mă consider jignit”

Ciprian Deac (39 de ani), unul dintre jucătorii emblematici din istoria celor de la CFR Cluj, a vorbit despre decizia clubului de a nu-l lua în cantonamentul de la Oliva Nova din această iarnă.

Înainte de plecarea în Spania, Daniel Pancu a decis să lase în afara lotului doi jucători, pe Damjan Djokovic și Ciprian Deac, cel care a câștigat șapte titluri de campion alături de formația din Gruia.

Ciprian Deac, după ce nu a fost luat în cantonamentul CFR-ului : „Mă doare”

Fostul căpitan al grupării clujene a vorbit despre decizia clubului. Deși este deranjat de ceea ce s-a întâmplat, jucătorul nu a criticat pe nimeni din club.

„Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.

Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria.

Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe”, a declarat Ciprian Deac, conform gsp.ro.

100.000 de euro este cota lui Ciprian Deac, conform Transfermarkt

Ciprian Deac este unul dintre jucătorii emblematici din istoria clubului, alături de Mario Camora, celălalt veteran din lotul lui Daniel Pancu.

Deac a jucat 505 meciuri pentru clujeni în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.

Alături de gruparea ardeleană, Deac a câștigat 14 trofee: 7 titluri, 3 cupe și 4 supercupe.

